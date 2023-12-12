布袋戲哏圖狂酸108課綱！他嘆「認賊作父」：保留文化跟課綱無關

▲以霹靂布袋戲詩詞製作的哏圖近日在臉書瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／業力引爆，下同）

記者閔文昱／綜合報導

108課綱刪除多篇經典古文，引起軒然大波，臉書粉專「業力引爆」就以霹靂布袋戲詩詞製作哏圖，諷刺在108課綱之後，台灣人的語文能力大幅下降。對此，知名球評、退休交通警員石明謹則反批，台灣民間自立自強保留下來的文化，跟什麼課綱沒有關係，「覺得以前的課綱好棒棒，讓布袋戲可以有優雅的古詩配音好棒棒，跟認賊作父沒兩樣。」

石明謹12日傍晚在臉書發文表示，被布袋戲迷熟知的「八音才子」，霹靂國際多媒體副董事長黃文擇並不是因為上了國文課才會唸詩，他的漢學來自祖父、父親的傳承，他僅有高中畢業，還曾經自述因為在學校受國語教育，講台語要罰錢，所以台語說不好，為了接班家業，20幾歲還必須自學台語，身上隨時帶著字典。

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石明謹指出，黃文擇的父親黃俊雄，曾經以「雲州大儒俠」風靡一時，但是在推行國語的政策下，布袋戲必須以國語配音，導致失去原來的風味，不但造成觀眾流失，也扼殺了當時台語布袋戲的發展。

石明謹強調，這些都在在證明了，台灣民間自立自強保留下來的文化，跟什麼課綱沒有關係，「覺得以前的課綱好棒棒，讓布袋戲可以有優雅的古詩配音好棒棒，跟認賊作父沒兩樣。」