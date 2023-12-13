陸客來台2個月寫下「真實心得」　驚喜列12點：跟網路上講的不一樣

▲饒河夜市是台灣小吃集散地，是不少國內外旅客必訪的景點。（圖／記者謝盛帆攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中國廣東一名網友日前來台旅遊，近日寫下在台灣觀察到的現象，分享了12點與大陸不同的風情，其中包括台灣保持儒家文化、很有人情味、計程車很貴等，意外引發網友熱議。

博主「南瓜觀點」在網易號表示，他因為工作上的安排，在台灣生活了2個月，意外發現台灣與他的想像以及網路上的說法差異很大，因此寫下12點在台灣的觀察，標題名為「台灣雖然愛獨立，但去台灣旅遊後，我發現現實並非如網路所說那樣」。

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「南瓜觀點」指出，台灣人仍保持忠孝禮儀、儒家文化，難得的古風不散，而且待人和善，「這點比大陸有些驚喜」，其次是街景很接地氣，但廣告看板有點像是城市版的拼圖。

景點和玩樂部分，台灣的夜市小吃豐富又便宜，且台北街上日本料理、韓國料理比比皆是，簡直是吃貨們的天堂，推薦去彩虹眷村、審計新村、夜市、迪化街、大稻埕，「台灣確實不錯，就是搭計程車有點像打劫」。

他坦言，台灣城市建設有點落後，街道狹窄，房屋老舊，基礎設施需要更新，「感覺比不上大陸五線城市的現代感」。不過，他也強調，台灣是個有人情味的地方，服務態度超好，「估計連螞蟻掉在地上都會有人幫忙撿」、「人情味可能就是搭計程車貴的原因」。

「南瓜觀點」指出，台灣行動支付其實很普及，Apple Pay、LINE Pay可謂是家常便飯，但有點讓他擔心的是，「在台灣，坐火車沒有安檢，安全感缺失，感覺像在演練逃生」。

許多大陸網友看完紛紛回應「台灣多數人素質較好」、「是愛自由，不見得會愛獨立的」、「我還是喜歡西門町」、「多去幾次，有些事情你會改觀的」。

針對城市建設落後這一點，有大陸網友認為，「很多人把高樓大廈當成了現代化的標誌，其實這是一種初期覺醒的錯覺。偏遠山區的人看到平原，覺得田野平整真好。低矮茅屋居住的人，看到高樓就覺得新穎。這很正常。高樓大廈改變破舊老屋是好，但它同時也破壞了傳統的城市風貌和歷史的建築文物，也有不足。仔細體驗爬樓的感覺與大平房的感覺，各自會有各自不同的答案」掀起熱議。