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今起「華航全航線87折」飛日本6千！再抽全球不限航點商務艙機票

▲中華航空宣布攜手義大利航空（ITA Airway），於CI075/076台北-羅馬航線共用班號。（圖／華航）

▲華航今日起限時促銷，全航線87折。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空歡慶64週年，推出「華航請客 會員享樂」活動，本次將送出「2024年華航MVP」年度話題大獎，中獎者除獲贈1張全球不限航點商務艙來回機票外，還可享有全年無限次升等商務艙、無限次使用貴賓室及最頂級的華航聯名無限卡。今日起至12/18華航全航線87折，飛日本來回最低6000元起。

華航表示，12月的會員日結合週年慶擴大舉辦，延伸為期一周的同樂活動，包括揪團集氣、粉絲許願、購票登錄抽機票及簽到留言享折扣等四大活動，即日起至 12 月 18 日接連上陣。

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其中購票登錄抽「2024年華航無限升等MVP」超級大獎，華夏會員凡於活動期間於華航網站及APP購票者，就可登錄參加抽獎，將抽出一名幸運兒，贈送全球不限航點商務艙來回機票1 張。

且在 2024 年內只要購票搭乘中華航空/華信航空國際線定期自營航班，不論經濟艙或豪華經濟艙(團體票除外)，皆可不限次數升等商務艙及使用貴賓室，並可額外獲贈中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡 1 張，享首年免年費服務。

華夏會員透過活動網站參加「集氣開箱 解鎖享樂」活動，每達成4萬點、8萬點、16萬點、32萬點、64萬點等里程碑，即可解鎖更多免費來回機票，從日韓、東南亞、長程線到全球不限航點，從經濟艙到商務艙通通有。

另外，華航Facebook粉絲頁也推出解鎖活動，若Facebook粉絲頁達到 115 萬按讚人次，將加碼送出3張許願航點機票給會員朋友。總計將送出 64 張機票好禮。

華航表示，登入華夏會員後，於活動網站完成個人指定任務，如登入簽到達 5 日，或留言生日祝福達 5 日，就可額外獲得新台幣500 元機票折扣碼；活動期間購買機票可再獲得機上免稅品預購現金抵用券 USD 10 元折扣券。

為回饋廣大旅客，華航也特別推出全航線限時優惠，台灣出發最高享13%折扣，自 2023 年 12 月 12 日 00:00 起至 12 月 18 日 23:59 止，所有航線盡享超值票價。

國人最喜愛的日本與韓國，經濟艙包含桃園-沖繩6,000 元起，桃園-釜山6,600 元起，桃園-富山及高松皆只要8,500 元起；東南亞則有桃園-宿霧4,350 元起、高雄-新加坡6,960 元起、桃園-峇里島11,745 元起；長程線優惠方面，桃園-舊金山22,450 元起，桃園-雪梨也只要21,315元 起，桃園-羅馬 26,100 元起，以上皆為來回未稅價。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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