iOS 17.2推出！iPhone通知「三全音」正式回歸

▲iOS 17.2正式推出。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果正式釋出 iOS 17.2 版本更新，此次也推出多項新功能，包含傳聞已久的日誌功能、加強iPhone 15 Pro的拍攝能力等等，不過許多人更關注另一項更新，就是果粉熟悉的「三全音」正式回歸。

原先iOS 17將手機通知音效更改為「迴響」，但因為音效聲音較小等問題，且無法手動更改回熟悉的鈴聲，讓許多用戶抱怨連連。這次iOS 17.2更新後，三全音選項也回歸到選擇之中，用戶可以自由選擇喜歡的鈴聲，不怕錯過通知。

iOS 17.2其他更新：

日誌：

根據蘋果官方介紹，「日誌」可幫助使用者透過寫日誌的方式來反思並記錄感謝的事項，進而促進身心健康。透過「日誌」，使用者可以記錄並書寫生活中的日常時刻和特別事件，並附上照片、影片、錄音、地點等內容，打造豐富的回憶。裝置端機器學習提供隱私、個人化的建議來提供日誌內容的靈感，還有可自訂的通知幫助使用者養成書寫習慣。

▲蘋果推出全新日誌App。（圖／蘋果）

iPhone 15 Pro錄製空間影片：

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 使用者現在可以錄製空間影片，可以幫助使用者捕捉生活中的珍貴時刻。此外，使用者明年初開始可以在 Apple Vision Pro 上重溫這些記憶。

在「設定」中啟用空間影片拍攝功能後，使用者就可以運用 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 先進的相機系統以 3D 方式捕捉喜愛的時刻。空間影片在標準動態範圍內以每秒 30 影格的 1080p 格式拍攝。

操作按鈕「翻譯功能」：

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 用戶現在可以為操作按鈕選擇新的翻譯選項。當「操作」按鈕設定為「翻譯」時，按住會導致「iPhone」彈出「翻譯」視窗來監聽語音文字。它能夠使用先前在翻譯應用程式中設定的語言從一種設定語言翻譯成另一種語言。