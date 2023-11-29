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三全音要回歸了！蘋果iOS 17.2新測試版可自訂通知音效

▲iPhone三全音音效回歸。（圖／MacRumors）

▲iPhone三全音音效回歸。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布 iOS 、 iPadOS 17.2 開發者預覽版 Beta 4 更新，內部版本號：21C5054b，本次更新距離上次發布隔 14 天。iOS 17.2 預計將在12 月更新正式版，雖然 Beta 測試期即將結束，但蘋果仍在增加新功能，其中許多用戶關注的通知音效「三全音」也將回歸。

iOS 17.2 第四個測試版中新內容：

預設通知音

蘋果增設更新的「預設提醒」部分，用戶可以選擇用於除文字、郵件提醒和日曆提醒之外的所有通知音，用戶可以將自己喜歡的音效設定，其中也包含三全音的選項，用戶可以回歸熟悉的通知音效。

▲Apple Music協作列表。（圖／MacRumors）

▲Apple Music協作列表。（圖／MacRumors）

協作Apple Music 播放列表

雖然蘋果早在iOS 17.2 早期版本就已經引入這項功能，但蘋果後來在第四個測試版中卻刪除了這個選項。

AppleCare 設定

設定中的「一般」已重新命名為AppleCare 和保固內容，不過內容基本上沒變，它仍然包含iPhone 和Apple Watch 和AirPods 等連接裝置的AppleCare 資訊。

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