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村民殺掉「高原神鳥」黑頸鶴煮來吃　最重恐要坐牢10年

▲▼村民殺掉「高原神鳥」煮來吃　最重恐坐10年牢。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲村民殺掉「高原神鳥」煮來吃，若被認定情節嚴重，最重恐坐10年牢。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

黑頸鶴是世界上唯一生長、繁殖在高原的鶴類，又被稱作「高原神鳥」。不過，四川涼山美姑縣公安局近日接到北京林業大學研究所報案，稱一隻綁有追蹤器的黑頸鶴在美姑縣一處農村處於靜止狀態，請求警方協助調查。警方為此組成專案小組，大量走訪後找到兇手，已依法刑事拘留，後續最重可處5年至10年徒刑。

根據陸媒《紅星新聞》報導，林業大學生態與自然保護學院「黑頸鶴遷徙生態學研究所」打電話報案，稱一隻追蹤中的黑頸鶴停在美姑縣洛俄依甘鄉嘎姑乃拖村，處於靜止狀態。

美姑縣公安局高度重視，立即抽調當地派出所精英警力組成專案小組，但案發現場位在村屯（有一、兩戶或幾戶一起定居的地方）邊上，人口稀少，為案件偵辦帶來了一定的難度。

警方大量走訪周邊幾個村屯，最終從一位村民口中得到有效線索，鎖定了涉案嫌疑人吉克某某，並依法將其傳喚至公安機關訊問。

對此，吉克某某坦承非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物黑頸鶴，稱當晚回家途中看見一隻大鳥在河邊棲息，打起了抓捕而食的主意，後來趁其不易抓住、摀死後，便帶回家中烹調。

▲▼村民殺掉「高原神鳥」煮來吃　最重恐坐10年牢。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲吉克某某遭警方刑事拘留，坦承摀死了黑頸鶴。（圖／翻攝自紅星新聞）

經四川楠山環境損害司法鑑定中心鑑定遺骸，確定被捕殺的正是黑頸鶴，屬於中華人民共和國一級重點保護野生動物。另外，根據黑頸鶴腳上綁有的追蹤器和編號，斷定確實是林業大學研究所用來進行生態追蹤的黑頸鶴。

目前吉克某某因涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪，被公安機關依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。依當地法律，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，或非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品者，處5年以下有期徒刑或拘役，併罰金；情節嚴重者，處5年以上10年以下有期徒刑，併罰金；情節特別嚴重者，處10年以上有期徒刑，並處罰金或沒收財產。

黑頸鶴又稱高原鶴、西藏鶴，是現存15種鶴類中唯一的中國特有種，也是世界上唯一生長、繁殖在高原的鶴類，被譽為「高原仙子」、「高原神鳥」，分布區域狹窄，除生存在中國青藏高原、雲貴高原外，還有極少數在不丹棲息。值得一提的是，黑頸鶴在藏傳佛教中被視為吉祥神聖的象徵。

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關鍵字：

高原神鳥黑頸鶴

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