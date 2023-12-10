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破壞國道、橋梁！初犯罰9萬　「累犯、致人死傷或交通中斷」噴30萬

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲破壞或損壞國道設施、路面、橋梁，累犯或害交通中斷、致人死傷等，可重30萬元。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

為保護國家關鍵基礎設施，配合立法院三讀通過《公路法》修訂擅自使用、破壞公路或橋梁罰6萬到30萬元，高公局12月8日也公告修訂裁量基準，破壞或損壞國道等初次違規者罰款從6萬提高到9萬元，另違規累犯或導致交通中斷、致人死傷等3種嚴重違規態樣，則重罰30萬元，即起實施。

立法院日前三讀通過《公路法》，明定擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，與擅自駕駛車輛通行於限制或禁止通行之公路，致公路路基、路面、橋樑或其他公路設施遭受損壞者，經限期令回復原狀未履行者，罰款將從3萬到15萬元加重為6萬元到30萬元，並得按次處罰。

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因應《公路法》修訂，交通部高公局近日也檢討和修正裁量基準表，高公局表示，根據新修正裁量基準規定，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施之初次違規者，罰鍰金額由6萬元提高至9萬元。

此外，高公局也指出，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施，增訂3種嚴重違規態樣，包括累犯者、違規情節重大肇致人員傷亡者、導致交通中斷或影響行車安全者，每次裁罰30萬元，可按次處罰。另外累犯違規次數累計期間由2年改為3年。

高公局表示，裁量基準表修正規定核定後，12月8日正式發布，並依規定於同日刊登行政院公報，加重罰則及增訂重罰態樣即起實施。

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國道高公局公路法交通部關鍵基礎設施破壞損壞罰款30萬

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