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Vision Pro為蘋果造新藍海？外媒：幾年內都只是「小眾產品」

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

據彭博社的記者 Mark Gurman報導，蘋果的 Vision Pro 在幾年內不會對蘋果產生實質性影響，不會像 iPhone 和 iPad 那樣迅速成為重要收入來源。這款頭戴式裝置將於2024 年初在美國上市，售價高達3500 美元。

報導稱，蘋果公司的iPhone 和iPad 一經推出就成為了巨大的收入來源，而iPod 和Apple Watch 則花了更長的時間才取得成功，但是Vision Pro 可能要花更多的時間才能對蘋果產生重大影響。

Vision Pro 是蘋果進軍虛擬現實領域的第一步，可以讓用戶在現實世界中看到虛擬元素，也可以完全沉浸在虛擬世界中。配備了高解析度螢幕、先進的傳感器、高性能處理器和獨立電池。還可以與iPhone、iPad 和Mac 等設備無縫連接，提供各種應用場景，如工作、教育、娛樂和遊戲。

蘋果對銷量預期也在不斷下調，幾年前，蘋果曾有過在第一年賣出數百萬台的雄心，但後來降低 300 萬到 400 萬台，然後又降到 100 萬台，再到 90 萬台，現在只有 40 萬到 50 萬台。如果按照最少的情況和平均售價 3700 美元計算，那麼第一年的收入只有 15 億美元左右。要想成為一個像 iPad 那樣規模的業務，這個類別的銷量就必須增長 20 倍，達到 800 萬台左右。考慮到這款設備的缺點和價格幾乎不可能實現。

當然，蘋果還有計劃推出更便宜、更輕薄、更功能強大的後續版本，但要想讓普通消費者接受這種新型設備，還需要很長時間和很多努力。除非蘋果能夠將價格降到iPhone 的水平，並將形態縮小到眼鏡的大小，否則Vision Pro 只能是一個小眾產品。

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