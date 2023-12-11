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社會 社會焦點 保障人權

搶銀樓金項鍊得手28萬！衝3酒店框爆乳妹開房　21歲屁孩下場曝

記者黃宥寧／台北報導

有詐欺等前科21歲施姓男子，今年中秋節連假缺錢花用，走進北市士林區某銀樓佯裝買金項鍊，趁店員不注意時竟將28萬2500元金項鍊戴在脖子上就逃跑，之後連跑3次酒店裝闊，還框爆乳妹出場烤肉、開房間。今（11日）士林地院宣判，依搶奪罪，判處有期徒刑10月。

士林警分局今年9月30日（中秋節翌日）晚間9時許接獲報案，大南路某間銀樓店員慌張指出，有名男子佯裝要買金項鍊，豈料試戴在脖子上後就落跑，共損失1條價值28萬5000元金項鍊（重量：3兩6錢7分3厘）。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲21歲施俊宇因缺錢花用，跑到銀樓搶金項鍊。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

警方獲報後成立專案小組調閱監視器，發現涉案人是有毒品、詐欺前科的21歲施姓男子。進一步發現，狡詐的施男得手後，徒步奔跑穿越士林夜市到捷運站搭乘捷運，製造多處斷點增加警方查緝難度，且短短2日內乘坐9台不同計程車逃逸，後來警方鎖定他在新北市三重區一帶活動，10月2日下午在旅館外將人查緝到案。

施嫌落網後，坦承中秋連假缺錢用，才會心生歹念到銀樓行搶，得手也戴著「戰利品」跑到中山區禮服酒店消費，為表闊氣更框小姐出場到汽車旅館住宿、烤肉。據悉，他疑將金項鍊賣給酒店幹部「抵消費」，因此落網時項鍊並沒在身上。

今（11日）士林地院宣判，認施男年輕力壯有勞動能力，不思以正當途徑合法賺取金錢，竟圖以搶奪之方式，強取他人財物，依搶奪罪，判處10月。未扣案黃金項鍊元沒收或追徵其價額。可上訴。

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