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世界人權日　監察院出書探討「移工為什麼要失聯？」

▲▼監察院出版新書。（圖／監察院提供）

▲監察院今天公布出版新書。（圖／監察院提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是世界人權日，監察委員王美玉、趙永清、王幼玲、紀惠容今（10）表示，在台移工已經超過74萬人，但有一群移工為了圓夢來到台灣，最後卻流落異鄉、四處躲藏打黑工，監察院將今年剛完成的調查研究報告，編印成《一群在台灣沒有身分的人——移工為什麼要失聯？》一書，希望藉此讓各界看到移工在政策及制度上所面臨的困境，讓他們得到應有的保障，才能終止不斷上演的苦難人生，真正彰顯台灣的人權價值。

近10年來累計有超過20萬名移工失聯，他們因為在工作中遭逢危機、走到困境，卻求助無門，只好選擇離開「合法」的雇主，另謀生路，也因此違反了法律、失去合法身分，必須被驅逐出境，但他們有「還不能回家」的苦衷，因此四處躲藏，逃避移民署人員與警察的追緝，他們隱身在你我的生活之中，築起地下的另一個社會。

我國開放引進移工已超過30年，從事國人不願投入的3K（指骯髒、辛苦、危險）產業與失能照顧工作，儘管政府相關部門聲稱已跨部會推動改善措施，從強化源頭管理及查察處罰、鼓勵失聯移工自行到案、持續放寬引進移工，到推動留才久用方案等，但移工失聯問題卻絲毫沒有減緩。

目前仍滯留在台的失聯移工已超過了8.2萬人，社會大眾也不斷在媒體上看到失聯移工為躲追緝「連命都不要了」的驚險畫面，以及衍生許多「黑戶寶寶」的人權議題，70多萬名的移工已經改變了我國勞動力的組成，社會卻彷彿沒有好好省思「究竟現行的制度，是如何迫使移工成為失聯移工？」

因此，監察委員在《一群在台灣沒有身分的人——移工為什麼要失聯？》一書中的序言就提醒：一般人或許認為「失聯移工」是「違法在先」，卻忘了他們原本也是滿懷賺錢的憧憬，飄洋過海來到台灣貢獻勞力、換取報酬，都只是為了想改變人生，讓家人能過上好日子，但為什麼平均每年都有上萬名移工選擇失聯、轉入地下，只為了轉換一份工作、能和配偶與孩子一起生活，卻必須過著提心吊膽、隱身躲藏的生活？生病了，也不敢去就醫？想家卻不能回家？

書中透過描繪了33名失聯移工鮮活的生命故事，讓各界可以看到他們因為工作遭受不當對待、落入惡劣環境但求助無門，因為想要擺脫借貸來台的債務、追求更高的薪資，也希望擺脫被管制、24小時無休的生活，選擇成為失聯移工。

但失聯以後的日子，有的移工並沒有賺到更多的錢、也沒有過得比較好，有的移工在家鄉的親人更受到仲介威脅還債，或是至親過世了自己卻不知情、也無法回去奔喪，也有移工的結髮妻子因為移工長年不在家，而改嫁他人，這些生命故事底下，更多的是來自制度層面所造成的困境，但政府和社會理解他們嗎？社會改變了什麼嗎？還可以改變什麼嗎？

4位參與調查研究委員表示，希望透過這項調查研究與出書喚起各界的共鳴，希望讓政府能夠領會現行制度如何讓一整個群體成為受害者，著手改善，讓他們得到應有的保障，才能終止不斷上演的苦難人生，真正彰顯台灣的人權價值。

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