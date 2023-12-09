　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

快上工了！桃園213位新進清潔隊員　明年1月陸續報到分發

▲桃園213位新進清潔隊員，明年1月陸續分發

▲林立昌大隊長表示，桃園213位新進清潔隊員，明年1月陸續分發。(圖／環保局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環境清潔稽查大隊9日於環保行政園區辦理第二波錄取清潔隊員志願選填作業，統計有213位錄取人員參加，預計明年1月2日起陸續分發至各區清潔隊服務，優先投入第一線垃圾、資收物收運與環境清潔工作，一起為打造乾淨宜居的桃園而努力。

環保局長陳世偉表示，清潔隊員的工作包羅萬象，除了一般民眾所知道的收運垃圾、資源回收、廚餘回收、清掃街道及大型傢俱清運外，就連環境消毒、登革熱防治、清除違規小廣告、道路側溝清淤、髒亂點清理，甚至路殺犬貓屍體清除也全包了，大家眼中骯髒的粗活，都要靠清潔隊員萬能的雙手逐一完成。

▲桃園213位新進清潔隊員，明年1月陸續分發

而除夕當天仍須照常上班至工作結束為止，才能趕回家吃年夜飯，每當颱風過後，等風雨稍歇，也要立即上工清理環境恢復市容，遇有民眾通報道路有貓犬屍體時，為表尊重生命在第一時間就要前往清理，清潔隊員工作雖然非常辛苦，但卻是一份積德行善、充滿福報的好工作，陳局長勉勵所有新進人員都能好好珍惜，努力為市民、為環境服務。

環境清潔稽查大隊林立昌大隊長表示，本次通知志願選填人數達213人，其中161名增額人員將自113年1月2日起分發至各區中隊服務，另外退(離)職隊員缺額共52名，將自113年1月16日起陸續至各區中隊報到，逾期未報到者視同放棄依序遞補。

環境清潔稽查大隊強調，日前已開始以電話、雙掛號公函通知錄取人選填志願，錄取人於接獲通知後務必準時到場選填志願，如當日無法親自到場，也可委託他人代理選填，未到場者由大隊逕行指派分發單位。

ET快訊
女大生染愛滋失戀「連7個月一夜情」　她後悔：你們快去檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園Romadiw露瑪遛音樂節　王明鉅：七校原民青年展現活力

桃園表揚績優托嬰中心及托育人員　張善政；打造更完善托嬰環境

快上工了！桃園213位新進清潔隊員　明年1月陸續報到分發

蕭美琴首次桃園競選場亮相　籲挺雙重專業范綱祥

綠營辦「潛艦基地」大遊行下架馬文君　馬團隊歡迎到埔里多玩玩

台南永康變電所饋線設備故障停電30分　影響4193戶已復電　

基隆山藥大餐美食饗宴　謝國樑：感受山海美味交織

年輔導逾1600農民　新北水保服務團全國績優三連霸

結合3大商圈特色！台中鐵道市集登場　抽出購物節10萬現金獎

百萬冠軍茶上市　新北推5倍好茶券遊坪林

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

李東健親弟「澳洲留學遭刺殺」！　揭15年遺憾：無法想像長大的你

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

揮拳、砸椅、三字經　竹科寶山大廠「工人大亂鬥」畫面曝光

怕爆剪指甲！美容師喬「魔法姿勢」　老阿金頭饋上來秒放鬆睡到腳滑

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

桃園Romadiw露瑪遛音樂節　王明鉅：七校原民青年展現活力

桃園表揚績優托嬰中心及托育人員　張善政；打造更完善托嬰環境

快上工了！桃園213位新進清潔隊員　明年1月陸續報到分發

蕭美琴首次桃園競選場亮相　籲挺雙重專業范綱祥

綠營辦「潛艦基地」大遊行下架馬文君　馬團隊歡迎到埔里多玩玩

台南永康變電所饋線設備故障停電30分　影響4193戶已復電　

基隆山藥大餐美食饗宴　謝國樑：感受山海美味交織

年輔導逾1600農民　新北水保服務團全國績優三連霸

結合3大商圈特色！台中鐵道市集登場　抽出購物節10萬現金獎

百萬冠軍茶上市　新北推5倍好茶券遊坪林

線上、自動化設備存匯款全面上緊箍咒！　北富銀、華南銀新增門檻

國軍超美政戰士曝光　PTT鄉民大讚「神級存在」：簽了簽了

台南女全裸按摩一半「包廂門被打開」！她見男客探頭嚇壞

我單身超驕傲！「單身5好處」投資自己才能遇到更優秀的另一半

《咒術迴戰》特級咒物現身西門町！ 巨大「獄門疆」捷運出口亮相

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

相關新聞

桃園空氣污染防制成果發表　表揚43績優單位

桃園空氣污染防制成果發表　表揚43績優單位

肺線癌成為國人主要的癌症之一！桃園市「環保局空氣污染防制成果發表暨績優單位聯合頒獎」4日於市府舉行。市長張善政表示，今年桃園推動擴大肺癌篩檢計畫，鼓勵受空氣污染影響的職業暴露者篩檢之外，宮廟工作者亦是優先篩檢對象，盼協助市民朋友及早發現肺癌，讓市民朋友感受空氣品質變好之際，也能在桃園好好打拚。

內壢空氣品質維護區　明年元旦上路

內壢空氣品質維護區　明年元旦上路

北市正妹女警生力軍！4照掀鄉民暴動

北市正妹女警生力軍！4照掀鄉民暴動

桃園巨大廢傢俱清運申請系統9/15開放預約

桃園巨大廢傢俱清運申請系統9/15開放預約

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

關鍵字：

桃園環保局新進清潔隊員分發

讀者迴響

最夯影音

更多
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促
鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面