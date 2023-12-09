快上工了！桃園213位新進清潔隊員　明年1月陸續報到分發

▲林立昌大隊長表示，桃園213位新進清潔隊員，明年1月陸續分發。(圖／環保局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環境清潔稽查大隊9日於環保行政園區辦理第二波錄取清潔隊員志願選填作業，統計有213位錄取人員參加，預計明年1月2日起陸續分發至各區清潔隊服務，優先投入第一線垃圾、資收物收運與環境清潔工作，一起為打造乾淨宜居的桃園而努力。

環保局長陳世偉表示，清潔隊員的工作包羅萬象，除了一般民眾所知道的收運垃圾、資源回收、廚餘回收、清掃街道及大型傢俱清運外，就連環境消毒、登革熱防治、清除違規小廣告、道路側溝清淤、髒亂點清理，甚至路殺犬貓屍體清除也全包了，大家眼中骯髒的粗活，都要靠清潔隊員萬能的雙手逐一完成。

而除夕當天仍須照常上班至工作結束為止，才能趕回家吃年夜飯，每當颱風過後，等風雨稍歇，也要立即上工清理環境恢復市容，遇有民眾通報道路有貓犬屍體時，為表尊重生命在第一時間就要前往清理，清潔隊員工作雖然非常辛苦，但卻是一份積德行善、充滿福報的好工作，陳局長勉勵所有新進人員都能好好珍惜，努力為市民、為環境服務。

環境清潔稽查大隊林立昌大隊長表示，本次通知志願選填人數達213人，其中161名增額人員將自113年1月2日起分發至各區中隊服務，另外退(離)職隊員缺額共52名，將自113年1月16日起陸續至各區中隊報到，逾期未報到者視同放棄依序遞補。

環境清潔稽查大隊強調，日前已開始以電話、雙掛號公函通知錄取人選填志願，錄取人於接獲通知後務必準時到場選填志願，如當日無法親自到場，也可委託他人代理選填，未到場者由大隊逕行指派分發單位。