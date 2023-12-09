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大陸 大陸焦點 特派現場

呼籲股民不要入市！　中國知名金融專家「遭全網禁言」

▲。（圖／CFP）

▲陸金融專家劉紀鵬7日突遭全網禁言。（圖／CFP）

文／中央社

中國大陸股市在官方持續作多下仍低迷不振，時常評論股市而聞名的金融學者劉紀鵬7日突然遭全網禁言，引發議論。他近日指陸股16年來都在3000點上下徘徊，呼籲股民現在不要入市，等股市制度健全再買。

公開資料顯示，67歲的劉紀鵬是中國政法大學資本金融研究院院長、國家社科基金重大專案首席專家，曾任全國人大「證券法」、「證券投資基金法」、「期貨交易法」起草小組成員，還是股份制和公司問題專家，主持過270多家企業的股改上市、公司戰略、併購重組和投資方案設計。

網路訊息顯示，身為中國資本市場的頂尖學者，劉紀鵬時常接受媒體訪問發表看法，也透過社群帳號評論股市與政策。與一般股市名嘴有別，他被許多散戶譽為說真話的良心。

不過劉紀鵬的抖音、微博、今日頭條等多個社群帳號7日顯示，他已被平台禁言、禁止關注。劉紀鵬的最新抖音影片停留在5日，他的微博帳號已經被消失。

▲▼股票。（圖／CFP）

▲劉紀鵬認為，現在不是炒股得好時機。（圖／CFP）

在此之前，劉紀鵬1日直言，中國的資本市場相關制度還不完善，對普通股民來說，等解決了「一股獨大」（特定股東操控公司運作）等問題再考慮入市不遲，「現在不是炒股的好時候」。

據和訊網報導，劉紀鵬2日在和訊財經年會發表專題演講「資本市場的功能轉型」時指出，中國改革開放45年，資本市場已有33年，但是資本市場兩極分化最嚴重，貧富差距最大，大家用「一贏二貧七虧損」來形容，也就是大股東不管是熊市、牛市，都跑步上市。

他指出，中國證監會、交易所門口永遠排著七八百家企業申請上市；另一方面，中國的股市16年來，52次在3000點上下徘徊不前，所以大部分人在資本市場產生不了財富效應，這些年以來中國的資本市場成為了融資額最高、上市家數最多的市場。

劉紀鵬直言，中國資本市場是改革開放以來財富分配不公平、缺少正義的市場。主要是公司大股東沒有把精力放在經營上，帶著中小股東實現上市公司財富的多贏，而是把精力都放在上市公司的減持，而大股東精力放在減持方面的根源點，是由於一股獨大。

他表示，中國現在如果能夠解決資本供給和制度供給問題，像中國這樣的資本市場，怎麼樣也要搞到4000點，長期在3000點左右轉動太危險，投資者沒有信心。

劉紀鵬5日還公開呼籲官方要把「振興股市」放在第一位，一定要重視金融，另外能力也要跟上。他強調，資本市場起來了，消費、融資、配股都會起來，股價跟著也會起來。股市好起來，大家心情也會好，這樣就可以帶動消費，還可以去拉動投資。

劉紀鵬遭全網禁言後，引發股民議論。在微博，網友多認為他是因為批評股市，被認定「唱衰經濟」，嘆「說實話的都讓閉嘴了」、「只能說好聽的，絕不能違背領導意願，哪怕錯的再離譜，也要一條道走到黑」、「不想著解決問題，而是解決提出問題的人」。

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