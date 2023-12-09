瘖啞婦陷網戀！6千元投資比特幣　南投警寫下18字...終阻她匯款

▲喑啞婦人陷網戀投資詐騙，中寮分駐所副所長何秉緣以紙筆溝通阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名喑啞婦女於網路上認識陌生男子，不久即陷入網戀，並聽信其話術，至中寮鄉農會臨櫃匯款6千元、打算投資比特幣；所幸農會人員察覺有異、通報警方到場，中寮分駐所副所長何秉緣用紙筆寫下「天下沒有白吃的午餐，投資不可能保證獲利！」耐心與該名婦人溝通，總算成功阻詐。

草屯警分局指出，該名婦人聽不見也無法清楚說話、無固定工作，在網路上以文字與網友交談，才能讓她習慣；不過日前於LINE通訊軟體上認識男性網友，經多日交談、漸與對方以老公和老婆親暱互稱，對方後來開始慫恿婦女投資比特幣，還保證獲利發財，婦人聽從指示到農會臨櫃匯款，農會人員發現她可能遭到詐騙，便通報警方到場。

何秉緣和中寮所員警梁晉嘉2人獲報前往，見婦人為瘖啞人士，便耐心拿出紙筆、逐字告知她可能遭受詐騙，並經其同意觀看其LINE對話紀錄，發現對方是以典型「假交友」手法誘騙婦人投資，甚至還慫恿婦人開設新帳戶並交給他，以利將「獲利」投入戶頭，為詐騙集團利用人頭戶洗錢的手法之一。

婦人在經何秉緣說明後，確信遇到詐騙，得以避免成為詐騙集團的人頭戶及財務損失；草屯分局長洪政崴肯定農會人員發揮警覺、辨識婦人遭詐，並積極通報警方到場協助，加上何、梁2員耐心以紙筆向瘖啞婦人說明，才讓弱勢民眾保住荷包中血汗錢，未來將持續努力宣導，希望人人能識別詐騙，進而防制詐騙犯罪。