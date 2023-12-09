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社會 社會焦點 保障人權

小黃左前輪爆胎「慢動作」撞機車群　倒楣騎士雙腳朝天...畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市松山區八德路4段，在8日下午發生1台小黃，因為左前輪爆胎，直接如打保齡球一般，撞上前方停等紅綠燈的整排機車，造成5部機車遭追撞，有騎士被撞到雙腳朝天，所幸其中4騎士並無大礙，小黃運將也當場和解，另名女騎士則有擦挫傷也送往醫院檢查。

警方調查，8日下午2時許，63歲的陳姓運將，開著小黃行經北市八德路4段時，因為左前輪爆胎失控，整台車直接衝向前方停等紅燈的機車群，造成5台機車遭撞如骨牌倒地，其中47歲的林姓女騎士右手、背部有擦挫傷送醫救治。

▲▼小黃運將右前輪爆胎，導致失控往前撞倒5台正在等紅燈的機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲小黃運將右前輪爆胎，導致失控往前撞倒5台正在等紅燈的機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，當時因為運將左前輪爆胎，整台車才會緩慢撞進機車群，結果造成5台機車損傷，其中1人送往醫院救治，其中4台機車騎士也當場與運將達成和解，受傷的林姓機車騎士在經過包紮後，警方也將通知到案說明。

▲▼小黃運將右前輪爆胎，導致失控往前撞倒5台正在等紅燈的機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲倒5台正在等紅燈的機車，被後方小黃撞倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，警方當時調閱現場監視器畫面，發現小黃緩慢往前，整台車直接撞上前方機車，後來到場後陳姓運將坦承，因為左前輪爆胎才會不慎釀禍，事後警方對肇事運將以及5台機車騎士進行酒測，最後酒測值均為0。

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