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大陸 大陸焦點 特派現場

5連鞭？五菱汽車要媒體人「道歉15天」　反被罵爆急喊停

▲▼ 五菱汽車要求媒體人道歉 。（圖／翻攝自抖音）

▲ 五菱汽車要求媒體人道歉 。（圖／翻攝自抖音）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名網紅主持人王飛因在節目中，質疑五菱電動車充電功率和宣傳資訊不符，被五菱汽車懂律師函認定為「誹謗、侮辱」，要求連續15天道歉。此後，王飛將每次道歉都製作成影片，反而受到網友支持，總播放量已突破4500萬次，最終才過去5天，就被緊急通知「不要再道歉了！」。

綜合陸媒報導，浙江民生資訊廣播主持人王飛在抖音擁有293萬粉絲，主要分享汽車相關內容，他日前在節目中接到五菱車主反饋的問題，質疑車型 Nano新能源汽車充電功率與宣傳資訊不符，結果被車企要求道歉。

之後，王飛不僅在多個平台連續道歉，而且還在其抖音賬號中，製作一個名為「五菱道歉」的影片合集，以方便網友查看。

截至今（9）日，該影片合集光是在抖音平台的播放量，就已經突破了4560萬次，更新的5支影片每支播放量都超10萬。

▼ 王飛將向五菱道歉的影片製作成合集 。（圖／翻攝自抖音）

▲▼ 五菱汽車要求媒體人道歉 。（圖／翻攝自抖音）

這5則影片都以「五菱汽車我錯了，鄭重向你道歉」為標題，王飛每次都要把車主所遇到的問題重復一遍，並順帶強調一下五菱汽車的相關主張，不過他的說法反而引發網友支持。

具體來看，王飛說，「你們門店銷售跟客戶描述的7千瓦，是口誤，因為經後了解，五菱汽車提供了732高中低三個不同功率的選擇，消費者可以自行選擇，高功率是7千瓦，低功率是2千瓦」、「五菱汽車依然是人民的好五菱，人民需要什麼它就造什麼……」。

網友紛紛評論說，「所有人都知道，五菱充電功率就2kw了，道歉時間越長。知道的人越多」、「飛哥，你這一道歉，五菱股價都崩了」、「五菱一小時充兩度電的事本來只有車主知道，現在幾十上百萬人都知道了」、「道歉 5 連鞭啊！再道下去，一輛車也賣不出去了」。

▲▼ 五菱汽車要求媒體人道歉 。（圖／翻攝自抖音）

▲王飛赴廣州國際車展五菱展台找到負責人當面道歉。（圖／翻攝自抖音）

另外，王飛不光在工作室錄影片道歉，還親自奔赴廣州國際車展五菱展台找到負責人當面道歉。對方絲毫不敢怠慢，兩人互相鞠躬，口頭提出「可以不用再繼續道歉了」。

但王飛認為，他應在正式接到解除道歉律師函之前，不停道歉，於是決定在參加澳門格蘭披治大賽車的過程中繼續道歉。

最終，五菱汽車主動聯繫王飛，希望和他簽署和解備忘錄，並委託律師明確表示「不再需要王飛連續道歉了」。

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