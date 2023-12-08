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【廣編】歲末迎新年購買指定商品送居家好禮　奇美家電打造幸福視聽劇院

▲▼【廣編】歲末迎新年購買指定商品送居家好禮　CHIMEI奇美家電打造幸福視聽劇院

【廣編特輯】

圖、文／奇美家電提供

國產家電領導品牌CHIMEI奇美家電，一直以來秉持著為消費者打造幸福的居家環境，其中奇美大4K液晶顯示器深獲消費者好評，輕鬆打造視聽劇院，視覺效果大受飽福，在歲末來臨，推出「奇美大4K 好禮龍給你」優惠活動。

參與活動系列機種包括旗艦K系列OLED顯示器，為國產品牌第一台聲控OLED，並將OLED自體發光技術與奇美廣色域進行結合，色彩視覺更上層樓；QLED量子點顯示器Q1系列，將高亮度的畫面，同時展現飽和鮮豔色彩；還有搭載遊戲模式與MEMC動態補償流暢增益技術的G1系列，強化流暢度與清晰度，不管是過年家人團聚或是年底三五好友到家聚會，都會是打遊戲、觀看賽事的好夥伴。

自112年12月1日起至113年2月29日止，凡購買指定大4K液晶顯示器，至官網登錄活動即可享有近5千元的居家好禮：20吋行李箱、無線吸塵器、仿手沖咖啡機、體脂計、二合一蒸氣電熨斗或手持直立兩用吸塵器。

奇美大4K液晶顯示器，為了讓消費者在家也能享受劇院級的視覺饗宴，開發出多款智慧Android TV平台顯示器，重視高畫質與鮮豔色彩，並喜愛劇院級般視聽效果的消費者們，可挑選「旗艦K系列OLED」，奇美K系列OLED顯示器為國產品牌第一台OLED顯示器，將OLED自體發光技術和奇美廣色域結合，在色彩上不僅達到精緻飽和，整體呈現出更真實性與豐富度，並支援「國際電影行業標準廣色域」達99% DCI-P3，增加畫面上的高度對比，而在聽覺上則搭載劇院級Dolby Atmos(杜比全景聲)與DTS TruSurround音效技術，此外K系列OLED顯示器也是國產第一台聲控OLED，搭載Android系統並內建 Netflix、YouTube、Google Play、Prime Video等多元串流平台提供最豐富的影音內容，並具備OK Google聲控，只要對遙控器開口說，即可輕鬆享受智慧影音生活。

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