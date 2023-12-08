野動大聯萌！防災Team台北「2024年防災月曆」壓軸登場

▲消防局與市立動物園跨界合作，策劃2024防災月曆。（圖／台北市消防局）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市政府消防局首創全國之先，與市立動物園跨界合作，共同策劃2024防災月曆「動物Fun城市 防災總動員」，由角斯、衫葉工作室、LittleCircle、HelloTaiwan等知名插畫家，將動物的特徵及特性巧妙融入，化身為英勇專業的消防Team，繪製12幅萌獸與消防生動活潑防災故事，藉此宣導防災觀念，及對生態保育投入關注。北市消防局今(8)日上午10時30分在動物園特別安排一場別開生面的發表會，現場由消防大哥哥、大姊姊、動物人偶一起秀出12個月份的防災月曆，並邀請全家大小一同參與萌獸派對，提前歡度聖誕節。

消防局表示，防災月曆規劃12個月份以各項消防工作為架構，以動物消防隊出任務之方式呈現；例如「穿山甲」擅長挖掘、搜索獵物，與搜救隊員們通力合作深入倒塌建築物搶救地震災害一樣精準勇敢；「貓頭鷹」夜間可洞察四周，就如同火災調查人員敏銳的觀察力，在焦黑的火災現場找尋原因；可愛圓嘟嘟的「國王企鵝」，矯捷的游泳能力宛如消防潛水人員利用各式器材裝備，對溺水的民眾進行即刻救援；「石虎」台語發音類似「守護」，象徵救護技術人員無時無刻熱血守護台北市民生命。

為了突破平面月曆的限制及框架，2024防災月曆特別加入了驚喜小彩蛋，只要掃瞄月曆中的QR Code，將出現有趣的防災有聲書，除了視覺上可以欣賞各個月份的繪畫創作，聽覺上可了解動物消防隊員之間的互動，面對災害時展現互助合作的團隊默契，親子之間可沉浸在情境裡輕鬆學習防災知識，同時也可以了解動物習性及棲地保護等相關知識。消防局指出，希望透過這次的防災月曆，向大家宣導防災和保育的正確觀念，身體力行排除家中危險因子，並且保護我們與動物們共同的家園。

這份有創意的防災月曆只送不賣，想收藏的民眾於112年12月8日11時起至12月11日17時止，到消防局FB粉絲專頁（facebook.com/119.Taipei ）參加抽獎活動，並完成防災知識小學堂測驗，就有機會獲得月曆1份，數量有限、送完為止，相關訊息可至消防局網站及粉絲專頁掌握活動詳情。另外電子版歡迎至消防局網站（119.gov.taipei）或台北市防災資訊網（eoc.gov.taipei）下載。