午後瞬間雨勢驚人！模擬溪水暴漲救援　北市府開設前進指揮所演練

▲台北市災害防救辦公模擬暴雨溪水暴漲、民眾受困情形進行演練。（圖／台北市消防局）

記者黃彥傑／台北報導

梅雨季結束、午後對流旺盛，近日下午大雨特報頻傳，瞬間雨勢驚人。台北市災害防救辦公室也因此於雙溪「模擬暴雨溪水暴漲民眾受困」、消防局119接獲通報後展開搶救及前進指揮所開設演練。

災害防救辦公室表示，本次演練係從中央氣象局發布PWS「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」測試開始，緊接9時40分由災害防救辦公室下達雙溪楓林橋因山區暴雨造成溪水暴漲，參加溯溪體驗營民眾多人受困溪中情境，請消防局等市府相關局處立即趕赴進救援作業(如空拍機水域搜尋、下游架設攔截繩及垂直吊掛救援等項目)，並設立前進指揮所進行跨局處橫向合作，如查詢體驗營團體訊息、水利處協助調派機具、教育局查證學生身分、觀傳局查詢外籍遊客身份資料、媒體事務組規劃訊息發布、記者採訪區及區公所進行膳食飲水等後勤支援等，以半預警方式無腳本驗證前進指揮所現場運作。



為提升災害現場指揮調度、資源掌握及橫向聯繫效率，災防辦表示，消防局四個外勤大隊均配置有前進指揮所器材運輸車，包含支架式快速搭設帳篷、資(通)訊設備及各項幕僚作業相關配件等，搭配緊急供電系統、移動式照明燈等設備，可在災害初期迅速抵達現場成立前進指揮所，供指揮官及現場幕僚作業人員進行垂直及橫作聯繫作業，並藉由資(通)訊設備立即掌握即時狀況，與臺北市災害應變中心協同運作，統籌調度及運用整體救災資源，以迅速處理災情並將災損降至最低。



面對氣候變遷議題及突發災害事故，災害防救辦公室未來也將持續擬定不同災害情境、不同地點設置前進指揮所，統籌、調度及運用整體救災資源，以強化市府各防救災單位因應重大災害緊急應變效率與大量傷病患處置能力，提供台北市民更安心、安全的生活環境。



災防辦也呼籲戲水民眾下載「行動防災App」即時注意戲水區域天氣狀況，並牢記防溺十招及救溺五步(叫、叫、伸、拋、划)，做好水域確認及安全防護，快樂出遊、平安回家。