清明連假救助訓練不間斷！　北市消防局39英雄頂烈日精進繩索救援

▲台北市消防局清明連假期間救助訓練不間斷。（圖／台北市消防局）

記者黃彥傑／台北報導

清明連假期間台北市政府消防局於內湖訓練中心仍持續辦理救助訓練，投入相當的人力、物力及資源，就是為了提供民眾更為優質的服務。

本周訓練為個人繩索行進技術、繩索上拉下放與泰洛琳繩索救援系統、低所救助等，這是針對山域(谷)或具高低差的環境有民眾受困時，可以拯救民眾的進階救援技術，110年3月台北市大同區停車塔有工人被升降平台夾住，這時候台北市消防救助人員就是利用這些進階救援技術，成功把受困民眾救出。

台北市政府消防局歷來均極為重視專業的救災訓練以及人才的培訓，這次訓練安排專業度與學識能力均極為優越的教官團隊，他們也都有支援本次土耳其震災人道救援，不只各項技能，更熟練實務應用，相信由他們來進行技能教學及指導與救災經驗的傳承，絕對是最好的選擇。

災害發生無法預知，唯有平時累積基礎操作能力，才能將各項技術紮根於己身，這次訓練的39位同仁，頂著烈日默默流汗努力，就是為了精進自己的能力，讓自己在救災現場，可以更安全快速地完成救災部署，更安全的保護民眾生命財產，相信他們在結訓後絕對能在未來的勤務上保護民眾生命財產安全，為市民提供強而有力的保障。