梨山偏鄉通行服務出門回家由我守護　谷關工務段獲政府服務獎

▲▼ 公路局谷關工務段以梨山偏鄉通行服務，出門回家由我守護榮獲第六屆政府服務獎。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

中橫公路開通超過一甲子，在921地震後，谷關至德基段嚴重坍方損毀，經過多年修復搶通後，因應是大梨山居民唯一聯外道路至今仍舊管制通行。公路局中區養護工程分局谷關工務段以「梨山偏鄉通行服務，出門回家由我守護」榮獲112年度第六屆政府服務獎「社會關懷服務類」之殊榮。在12月6日下午2點於台大醫院國際會議中心，由行政院陳院長建仁親自出席頒獎。

陳建仁院長在致詞時表示：公路局在各方團隊在145隊中脫穎而出（僅25隊獲獎），共創更美好的生活，成效讓全世界看的見。十分高興看到政府與民間、中央及地方等共同帶領全民努力，成果有目共睹。得獎團隊能注重變革、創新，審視民間需要，掌握執行關鍵及創新努力，才能接地氣、貼近民需，共創佳績。此次係本局工程機關獲獎之首例，難能可貴。

中橫公路開通至今超過一甲子，谷關工務段始終守護在這條美麗卓絕、艱苦萬千的公路上，一棒一棒的傳承，尤其是民國88年的921大地震，震碎了谷關至德基路段，梨山居民仰賴中橫便道這條重要的維生道路，自101年開始管制通行。谷關工務段秉持公路人特有的堅毅，傾聽在地居民的心聲，克服山區無電力通訊之難，復駛豐原至梨山的夢幻巴士；並結合創新科技，運用UAV空拍技術，掌握災害情形，因地制宜慎選工法，災區整治有序有據以大幅減少中橫便道阻斷天數；便捷管制通行而導入RFID管理卡以節省4倍查對時間，路暢成果益斯民而利全民。