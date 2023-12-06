炎亞綸拍不雅片涉2罪12／21首開庭！士林地院不公開審理

▲炎亞綸涉嫌拍攝未成年性愛影片，士林地院將於本月21日開庭。（資料照／記者黃彥傑攝）



記者吳佩蓁／台北報導

藝人炎亞綸（改名吳秉孺，原名吳庚霖）先前遭網紅耀樂指控涉嫌偷拍兩人性愛影片，且當時耀樂年僅16歲未成年，炎事後坦承2人交往過且私密影片外流，但強調非他流出。全案經數月偵查，士林地檢署依涉犯製造少年猥褻性行為之電子訊號，及意圖散布而持有少年性影像等罪嫌，將炎亞綸起訴，全案將於12月21日開庭，採不公開審理。

炎亞綸偷拍性愛影片案，士林地院將於12月21日上午開庭，傳喚炎亞綸到庭，不過全案涉及兒少案件，採取不公開審理。

炎亞綸先前遭耀樂控訴於交往期間強制發生性行為，並拍攝私密影片、還外流，但他則喊冤稱自己是為了助興才拿起手機拍攝，強調自已有經過耀樂同意，檢方勘驗耀樂在影片流出後傳訊質疑炎亞綸的對話紀錄，認為當時雙方並未提及影片是在耀樂不知情狀況下拍攝，因此檢方採信炎說詞。

▲耀樂先前開記者會指控炎亞綸偷拍兩人性愛片。（資料照／記者湯興漢攝）

士林地檢署上月8日偵查終結，認為炎涉嫌以手機拍攝與耀樂性行為，及持有該影像之犯行，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，製造少年為性行為之電子訊號，及意圖散布而持有少年性影像等罪嫌；其友人則涉犯無故持有少年性影像等罪嫌，檢方均依法提起公訴，至於妨害性自主部分，檢察官認為罪證不足，將炎不起訴處分。

據了解，炎亞綸被起訴兩個犯罪事實，第一是製造（即拍攝）少年為性交行為之電子訊號罪嫌，案發時符合舊法，可處6月以上，5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；第二則是意圖散布而繼續持有少年性交影像，同樣可處6月以上，5年以下，得併科300萬元以下罰金。

▲炎亞綸先前在記者會上向耀樂鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）