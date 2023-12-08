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歐中4年首度面對面峰會　致力化解分歧

▲▼（左起）歐盟理事會主席米歇爾、中國國家主席習近平與歐盟執行委員會主席范德賴恩。（圖／翻攝自twitter.com/CharlesMichel）

▲（左起）歐盟理事會主席米歇爾、中國國家主席習近平與歐盟執行委員會主席范德賴恩。（圖／翻攝自twitter.com／vonderleyen）

文／中央社

歐洲聯盟（EU）與中國4年多來首場面對面高峰會7日登場，歐盟執行委員會主席范德賴恩告訴中國國家主席習近平，歐盟和最大貿易夥伴中國間的分歧必須處理。

法新社報導，這場高峰會前夕傳出義大利已經退出中國「一帶一路」基礎建設倡議的消息，凸顯出北京要讓歐洲跟自己站在同一邊的挑戰。義大利是歐盟第3大經濟體。

中國和歐盟今年已經加強外交接觸，歐盟執委會諸多執委訪問北京重啟高階對話，試圖掌握後疫情時期經濟復甦並且修補受損的雙邊關係。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）共同出席峰會。范德賴恩於峰會開幕致詞時告訴習近平，「我們必須處理當下的明顯失衡和分歧」。

她點名雙方在人工智慧（AI）和氣候方面的合作說：「有時候我們的利益吻合。」但她也提到：「當有利益衝突的時候，我們必須處理，負責任地處理我們存有的疑慮。」

米歇爾表示，歐盟將尋求「穩定和互惠」的對中國關係。但他在峰會中提到，歐盟也將「提倡包括人權和民主等歐洲價值」。

義大利昨天表示，已經正式退出作為習近平致力擴張海外影響力核心支柱的一帶一路倡議。

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