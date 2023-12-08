71歲爺爺死前自爆「隱瞞50年真實身分」　竟是銀行搶劫懸案通緝犯

▲湯瑪斯（Thomas Randele）臨終前向女兒坦承自己的祕密。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

你會在臨終前坦承人生中最大祕密，還是將祕密一同帶進墳墓裡？美國汽車推銷員湯瑪斯（Thomas Randele）在即將結束他看似平凡無味人生時，向女兒透露有關「湯瑪斯」一切全是假的，自己實際是美國最大銀行搶案之一的嫌犯康拉德（Ted Conrad）。

湯瑪斯女兒艾希莉（Ashley）在一檔Podcast回憶道，自己與父親關係一直相當緊密，在她眼中，爸爸是謙虛、隨和、平凡，總是穿著Polo衫的汽車推銷員。但這一切卻在2021年5月幻滅，因肺癌時日無多的爸爸突然說：「妳必須保證妳不會調查這件事、不會告訴任何人」。

她說，父親50多年前在克里夫蘭社會國家銀行（Society National Bank）擔任出納員期間，得到進入金庫權力僅3天，就搬走21.5萬美元（現值170萬美元；約新台幣5351萬）逃逸，最終在波士頓落腳，還用銀行搶劫電影《天羅地網》（The ThomasCrown Affair）、西部電視劇《拳銃無宿》（Wanted Dead or Alive）的主角名字組合成現在姓名，並用假身分活到生命盡頭。

艾希莉表示，父親實際上是發生於1969年7月11日「美國未偵破的最大銀行搶案」之一的通緝犯，但她強調「父親總是那麼放鬆、隨和，儘管我永遠猜不到他還有多少祕密，但我會一直想念他」。法警艾利奧特（Peter Elliott）則在看到報紙訃聞後，靈光一閃深入調查，確定湯瑪斯就是康拉德，偵破「從已逝父親接下此案」的世紀懸案。

延伸閱讀

▸ 貴族國中畢旅5天4萬7被嫌貴？ 資深導遊分析：機票、環球影城就2萬

▸ 養兒18年越長越不像「生父竟是公公」 3寶爸崩潰：婆婆也知道…真相超狗血

▸ 傾家蕩產供讀書！母現求捐款讓女兒讀一年學費220萬名校 引網群嘲：臉皮真厚