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迎接開學季　北榮桃園分院陪您一起提升孩童自我保護力

▲開學了！北榮桃園分院陪您一起提升孩童自我保護力。（圖／桃榮提供）

▲北榮桃園分院小兒科醫師葛文詮表示，開學了，家長們如何提升孩童自我保護力，相當重要。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應即將到來的開學季，北榮桃園分院表示，依據衛福部統計資料，開學後常會有一波流感及腸病毒的流行高峰，提醒家長們，除新冠病毒外，近期也需留意腸病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒等容易造成孩童發燒的病毒。

而佩戴口罩，養成勤洗手良好習慣，仍為目前預防感冒、腸病毒、腸胃炎等問題，最重要也最有效的方式。北榮桃園分院小兒科醫師葛文詮1日表示，現行高中以下校園防疫指引，校園室內、外不強制佩戴口罩，快篩陽性的輕症或無症狀者，可採自主健康管理到校上課，若有症狀仍建議在家中休養。

葛醫師提醒家長們，如孩童有發燒或呼吸道症狀，或於無法保持適當距離或通風不良之場所，搭乘校車、幼兒園專用車、校園接駁車時，仍建議全程佩戴口罩！此外，有些病毒無法被酒精消滅，葛醫師也強調，在校園或家中，透過「內外夾弓大力完」洗手口訣，養成孩童勤洗手好習慣，可減少病從口入的機會。

時節已過處暑，氣候逐漸轉涼，即將進入流感盛行季節。北榮桃園分院王智弘院長與葛文詮醫師共同呼籲，若無流感疫苗禁忌症，年底前記得都要帶孩童接種流感疫苗，預防流感重症並減輕可能併發症及後遺症，提升自我保護力。

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