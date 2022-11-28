好市多「神水」一年僅一檔　網友搶到快暴動！女神徐若瑄也動凡心

▲碧歐斯推出一年一度好市多獨家優惠，誠意十足引發討論。（圖／網友提供）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多即將換新東家的消息傳出後，引發網友熱烈討論「要剪卡嗎？」喜愛好市多獨家會員福利的你可以再等等！近期好市多推出一檔連女神徐若瑄也被收服的有感保養「神水」組合，優惠價只要799元，一上架馬上出現精打細算的民眾搶囤貨，也有人聞訊手刀前往卻買不到，急問網友與店員怎麼買？意外曝光全台上架時間，引發爆動（請見文末）。

▲女神徐若瑄愛用碧歐斯長達13年，肌膚永遠彈潤發光。（圖／取自徐若瑄 Vivian Hsu）

一年僅一檔！女神也愛用

原來這檔超優惠「神水」連女神徐若瑄也愛用13年，它來自新加坡No.1保養品牌「碧歐斯」，以專櫃級成份、聰明選擇為定位，提供物超所值的優質保養品，讓人保養時可以好好用不心疼。

有美妝界老司機分享碧歐斯的好市多優惠一年僅一檔、每次都是超有誠意的銷售套組，這次從11/11起到2023年過年全台輪流開檔促銷，非常值得一次囤滿一整年用量，尤其接下來耶誕節、年終尾牙拿來當交換禮物，保證好評爆棚。

▲女神徐若瑄也愛的黃金精華露，好市多優惠限定價3瓶3折起，天天在家做黃金SPA不心疼。（圖／記者黃克翔攝，下同）

▲有「黃金精華露」之稱的碧歐斯BIO金萃黃金精華露，質地水潤清爽好吸收，成分含有超奢華「24K金箔」與美白黃金軟毛松藻。

進一步了解碧歐斯厲害的點在於全產品均添加品牌獨特配方「生物能量複合素TM」，能從根本改善膚質，提升肌膚吸收力、修護力與活力，讓保養更有感，其中「黃金精華露」及「緊膚霜」都是女神徐若瑄長期用愛的品項。碧歐斯的BIO金萃黃金精華露，質地水潤清爽好吸收，成分含有超奢華「24K金箔」，搭配美白黃金光果甘草根，一瓶擁有六大功效，能達成對抗老化、抗皺撫紋、光澤閃耀、賦活肌膚、細緻紋理、緊實柔嫩等功效，難怪全亞洲狂銷9億，必須手刀擁有居家黃金SPA享受，讓氣色更「金采」！

▲嚴選專櫃級法國珍貴黑蘭花萃取精華的「碧歐斯BIO V逆齡緊膚霜」是凍齡神隊友。

▲「碧歐斯BIO V逆齡緊膚霜」質地輕盈、好推勻、好吸收。

還有嚴選專櫃級法國珍貴黑蘭花萃取精華的「碧歐斯BIO V逆齡緊膚霜」號稱是萬元專櫃乳霜平替版，質地輕盈好推勻、好吸收且不黏膩，能有效保濕潤澤，提升肌膚年輕緊緻度並提升防禦力，根本「凍齡神隊友」。這次兩款女神最愛的肌密保養在這波好市多優惠中，不論是一次入手3瓶BIO金萃黃金精華露100ml或2瓶BIO V逆齡緊膚霜45g都是3折起，必須手刀搶。

碧歐斯明星商品好市多獨家優惠通通千元不到帶回家！

不只如此，碧歐斯這次為了一口氣在好市多推出7款全明星商品獨家特惠組合，超霸氣直接包區把整個櫃位搬到賣場，還搭配專業櫃姐說明商品正確用法。

▲碧歐斯在好市多獨家活動一次推出7款明星商品，組合優惠通通千元有找，價格親民引發搶購潮。（圖／網友提供）

除了前述兩大女神愛用的超人氣爆款保養品之外，還有「緊緻小蘭瓶」極緻緊膚精華，運用3波黑蘭花科技解決輪廓線神隱、老化問題，重拾俐落肌膚線條；同樣添加24金箔深層肌活、鎖水、撫平細紋的「BIO金萃黃金滋養乳」；含精純度極高綠茶與蜂王漿美容油、一滴潤透養膚的「BIO全效賦活亮膚精萃油」；添加專櫃級潤膚蜂王漿與健康去角質配方的「BIO全效賦活深層去角質凝膠（水潤配方）」，重拾肌膚細嫩光滑；以及能14天密集修護補水、採頂級土耳其產地大馬士革玫瑰打造的「BIO金萃玫瑰黃金活顏水潤安瓶」等，組合優惠通通不到千元，根本買到賺到，難怪引發瘋搶，也想和徐若瑄一樣永遠發光的你，快查一查好市多上架檔期，準備手刀搶。

▼碧歐斯好市多全台獨家檔期一次看，把握優惠限定期間手刀搶。