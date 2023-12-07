蘆洲男被叫去三重助陣！他到場急掏槍示威...警隔1個月後逮捕他

▲蘆洲男持槍揮示威，警方前往其住處逮捕他。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名30歲廖姓男子，上個月5日接到友人來電，叫他趕快來三重溪尾街某歌友會幫忙嗆聲，廖男聽到消息立刻帶了一把改造手槍出發，到了現場馬上掏出手槍揮舞示威助陣，眾人嚇得鳥獸散，三重警獲報到後追查，這個月5日在廖男蘆洲家中找到槍枝，廖男坦承犯案，警訊後依槍砲彈藥刀械條例移送法辦。

據悉，新北市三重區溪尾街一家歌友會，上月5日發生兩組人馬發生口角，雙方還在街上打架！其中有1名男子持改造手槍揮舞嗆聲，警方調閱監視器展開調查，發現持槍男子為住在蘆洲的廖男，警方於本月5日追捕到案，查扣一把改造槍一併帶回偵辦。

廖男辯稱，他上月5日接到友人來電，要他趕赴新北市三重區溪尾街一家歌友會助陣。他沒有多想，帶了友人寄放的改造手槍開車前往幫忙，他到場時，兩派人馬已在店外叫囂鬥毆，於是他趕緊掏槍作勢揮舞開射，他也跟著大家鳥獸散離開。

三重警方表示，經調閱監視器，發現廖男涉嫌持有槍械，隨後成立專案小組偵辦，向新北地方法院聲請搜索票核准，本月5日下午2時40分由專案小組持票前往搜索，並在廖嫌住家房內查扣可擊發改造手槍1把、彈匣1個、復進簧1組，訊後依槍砲彈藥刀械條例移送法辦。