快訊／三重工人修理2樓鐵皮屋　摔落地面命危搶救中

▲三重一間車行員工，修理屋頂時不慎墜落，救護人員抵達，男子已無生命徵象。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市三重區今天（3日）下午發生一起工安意外，一名46歲李姓工人，修理2樓鐵皮屋時，不慎從高處跌落1樓地面，同事發現立即報警處理，救護人員抵達，李男已無呼吸心跳，頭部後方一處撕裂傷及鼻漏，經過緊急處理後，送往市立三重醫院急救。

據了解，新北三重區重陽路三段一處車行，一旁鐵皮屋頂須修繕，由車行員工李男更換帆布，在作業過程中，李男不慎踩破屋頂遮光罩，李男就從約3層樓高處墜落，並且撞擊到頭部。警消抵達，李男已無呼吸心跳，目前已送往醫院急救，墜落詳細原因，仍待警方進一步釐清。

▲三重一間車行屋頂需要修繕，員工李男作業時不慎踩破遮光罩墜落至1樓。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局第三大隊長陳志德表示，民眾於高空作業時，務必有安全確保，另身體若不適時，亦千萬不可硬撐執行增加危險性，近來高處墜落傷及高能量傷害機轉案件頻傳，遇到此類案件千萬勿隨意移動患者恐造成二次傷害，當下應注意患者意識狀況及呼吸問題，並立即播打119協助救援。

▲三重一間車行員工李男，更換屋頂帆布時，不慎踩破遮光罩墜落至1樓。（圖／記者陸運陞翻攝）