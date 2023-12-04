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三重男告白遭拒！新莊女嘆「車程18分鐘是遠距離」　過來人搖頭了

▲▼告白,交往,失戀,男朋友。（圖／pixabay）

▲一名男網友向曖昧對象告白，卻被對方以「三重到新莊是遠距離」為由打槍。（示意圖／pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

對很多情侶來說，遠距離戀愛是一件很辛苦的事情，不過一名住在新北三重的男網友抱怨，近日想跟住在新莊的曖昧對象確認關係，不料當他提出交往請求時，對方卻以「不想談遠距離戀愛」為由拒絕，讓他不禁傻眼「現在人對遠距離是不是有什麼誤解？」引發熱議。

一名男網友在「匿名公社」發文指出，他日前認識了一名住在新北新莊的女生，2人互有好感，也曖昧了一段時間，於是他打算跟對方告白，以確立彼此之間的關係，不料當他告白後，女方卻說「如果在一起我們屬於遠距離愛情」，讓他瞬間傻眼「從我家到她家車程不過18分鐘，我就問三重～新莊叫遠距離？現在人對遠距離是不是有什麼誤解？」

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貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑稱「如果結婚生的小孩不就混血兒」、「三重到新莊叫遠喔…我每天這樣上下班的欸」、「可能要住樓上才不算遠距離」、「她可能認為零距離以外的都是遠距離」、「你們是幼稚園喔？」、「送她一份地圖吧！也許是路痴」、「對南部人而言確實有點遠，去巷口的小7都馬要騎機車才行」。

另外，也有過來人揭露女方心態「對你沒感覺怎樣都會保持距離」、「心有距離，即使住在隔壁也是遠距離」、「你就是她最遠的距離」、「她說的是心的距離」、「代表你沒戲了呀」、「肯定是指心與心的距離太遙遠…」、「不想太直白拒絕，哪裡都是遠距離」、「沒進一步的意願即使住隔壁都是遠距離」。

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