新竹市「2024消防月曆」肌動登場　猛男辣妹+景點...索取方式曝

▲新竹市2024消防形象月曆今日出爐，將抽出2500名幸運的新竹市民獲得。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市2024消防形象月曆終於出爐，月曆中不只有猛男、辣妹，還有新竹市特色景點美照。市民朋友只要把握機會參加防災有獎徵答就有機會獲得，活動自12月7日至15日中午12時截止，一共抽出2500位名額，每位贈送1份月曆，新竹市民限定、只送不賣。

發表會現場由10名消防代言人，登上舞台大秀健康操，展現消防人員的活力熱鬧開場，緊接著消防代言人大秀好身材，現場於訓練基地廣場演示捶擊機、水帶延伸及假人救援等3個救災技能競賽項目，消防、義消猛男美女們除了練肌力，消防實力也一點都不落後，用在救災救援工作上更為精進。

▲▼不只好身材，記者會消防同仁實地演示捶擊機、水帶延伸及假人救援等3個救災項目。





新竹市祕書長張治祥表示，市府積極爭取提供消防人員最好的福利、最佳的裝備、最完整的照顧，也特別感謝市議會對消防局預算的支持，市府在消防員額增補、消防設施設備等，明年更編列了超過一億元的預算，共同支持消防的救災、救援工作。

消防局長李世恭表示，2024消防月曆拍攝主題是「火力線上」，將完整呈現消防人員進出災害現場救援的勇敢表現，及24小時線上保持機動待命的辛勞，一接獲民眾119求救電話，就立刻出動的熱情。

為了此次月曆拍攝，特別遴選22名體格健美、具有防救災專業的消防、義消人員擔任代言人，共同呈現消防人員優質專業形象，其中2月份主角明湖分隊隊員賴文祥參加「2023世界警消運動會Ultimate Firefighter」個人賽35至39歲組別，以優異救災戰技榮獲世界第4名佳績，月曆中同時收錄富美宮、南寮漁港、青草湖、十八尖山、青青草原、十七公里海岸線、香山濕地、護城河及市政府前廣場噴水池等特色美麗景點，亦加入豐富防災常識，精美實用的月曆作品值得市民朋友珍藏。

▲▼抽獎分為兩個平台，分別抽出1500份及1000份，合計2500份消防形象月曆。

消防局提醒，竹市市民於12月15日中午12時前至新竹市消防局臉書粉絲專頁按讚留言並完成防災常識問答，消防局將從完成答題市民中抽選1500名(重複登錄者僅採計1次)，每位贈送1份2024消防形象月曆，或者至市長高虹安臉書粉絲專頁按讚留言並完成防災常識問答，將抽出1000名(重複登錄者僅採計1次)，每位贈送1份2024消防形象月曆，共計2500個名額。

▲▼消防形象月曆先睹為快。