「顧眼睛」就看這一本！師大2024猛男月曆開賣　網驚：簡直天菜

▲師大體育系2024公益月曆出爐。（圖／師大體育與運動科學系提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣師範大學體育與運動科學系2024公益月曆出爐！今年依往例挑選12名體育系天菜男同學，脫衣上陣展現肌肉美感，不論是籃球帥哥、足球男孩或游泳男神等，都是視覺享受；另嚴選體育系6名女學生擔綱「國民女友」月曆系列，即日起至3月5日開放網路預購。

師大體育與運動科學系學會長曾宇葳表示，這次共評選出系上12名男學生和6名女學生，評選標準包括身材曲線、粉絲人數，以及整體外型，月曆主角學生以各自擅長的足球、網球、籃球、田徑等運動項目入鏡，男生強調身體肌肉線條、女生則強調身體曲線，展現陽光又兼具性感的一面。

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師大體育系近日在臉書和IG發布網路預購訊息，陸續公開養眼月曆照片，馬上吸引網友湧入詢問，還有網友看了直呼：「簡直天菜」、「校外人士也可以買嗎」、「我要買爆」。而限量版的猛男海報，一次集結12名肌肉男健美身體，詢問度爆表。





▲師大體育系猛男海報詢問度相當高。（圖／師大體育與運動科學系提供）

曾宇葳說，這是系上第四次推出公益月曆，特別砸下重本，與業界攝影師和設計公司合作，希望能把體育系學生的最美的身體線條呈現給大家，也藉此傳達，希望每個人都能對自己的身體有自信，月曆販售扣除成本後，部分淨收入將做公益用途。

師大猛男、國民女友月曆即日起至3月5日開放網路預購，男生版月曆350元、女生250元，3月6日至10日在師大校本部實體販售，現場購買推出套餐優惠組合包，另有限量明信片、海報等周邊商品，詳情可至師大體育系粉專查詢。