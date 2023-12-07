桃園逆子勒殺母親！伴屍7hrs後自首　國民法官開審...今開庭協商

▲桃園市蘆竹區吳姓男子今年6月失手勒死母親，伴屍7小時後打電話報警投案，圖為警方現場採證畫面。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區吳姓男子因為無力照顧脊椎開刀的69歲老母，今年6月間失手勒斃母親，伴屍7小時才打電話報警自首，桃園地檢署調查時，吳坦承犯行，檢方偵結依家庭暴力罪之殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，全案依國民法官程序進行審判，桃園地院今（7）日召開協商程序，但全程不公開。

檢警調查，42歲的吳姓男子於今年6月26日上午9時30分許，在桃園市蘆竹區住處母親房門前，徒手以右手前臂橫過頸部，並以左手拉住母親左手勒住母親頸部，導致母親頸部因受外力壓迫窒息死亡，吳男犯案後於同日下午4時30分打電話向蘆竹警方報案自首，警方偵訊後將吳移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，吳男對案情坦承不諱，辯稱無力照護母親才失控勒死母親，檢方根據警方現場採證、照片、吳男自白等佐證，認定吳男犯行明確，偵結依家庭暴力罪之殺害直系血親尊親屬罪嫌、國民法官法提起公訴，目前吳男被羈押在桃園看守所。

據指出，吳男曾向桃園市府社會局提出長照申請，長照中心服務日期為今年5月23日，但6月15日吳母因脊椎手術住院而停止日照服務，吳曾提議讓母親接受24小時全天候照顧，但雙方還未仔細討論就發生憾事。

此外，由於本案已列入國民法官審理，桃園地院今天上午召開協商程序，但過程未對外公開，協商後將陸續展開相關國審程序。