燒烤餐廳排油煙管蓄積油汙　小心烤肉高溫引燃釀成火災

▲燒烤餐廳排油煙管蓄積油汙，因烤肉高溫引燃釀成火災，台南市消防局呼籲小心防災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國人愛吃烤肉，燒烤餐廳林立，在室內以炭火、瓦斯或電熱加熱食材，設置排油煙機及排油煙管將油汙及高溫抽排至室外，以維持室內空氣品質，但經常傳出燒烤餐廳排油煙管發生火災，台南市消防局請業者務必定期清理或更換排油煙管，以防範蓄積油汙遭燒烤高溫引燃。

11月初於台南市安平區國平路，發生一起燒烤餐廳火災，消防局救災救護指揮中心受理報案敘述：｢發生火災，國平路，燒烤餐廳發生火災，火舌竄出來了，…等語｣，消防局受理後派遣9個消防分隊前往搶救，並由轄區大隊長前往指揮，消防車到達時發現火舌由2樓排油煙管處竄燒出，且正往鄰近店家蔓延中，燒烤餐廳內部充斥著黑色濃煙及火光，大隊長立即指揮所屬人員布水線進行滅火搶救、逐層搜索及阻隔延燒，經過一段時間搶救，火勢順利撲滅，並無人員受傷。

消防局火災調查發現，當日適逢週六假日晚餐時段，燒烤餐廳生意相當好，顧客盡情享用美味烤肉時，突然發現燒烤木桌下部排油煙管處有火舌及濃煙竄出，所幸店家迅速疏散顧客，在消防車到前，人員均已完全疏散，火警案並未造成人員傷亡。

消防局提供下列對策供業者及民眾防範排油煙管火災，讓民眾在享用燒烤美食時，又可兼顧安全：一、燒烤餐廳業者，依照燒烤使用頻率，擬定清理或更換日期，定期拆卸排油煙管清理或更換排油煙管。二、排油煙管設置路徑包材，應採不燃或耐火材料。三、當不幸發生火災時，首要任務為疏散顧客，並同時迅速撥打119報案，如火勢還很小時可進行初期滅火。四、依規定設置消防安全設備，定期檢修申報，發現消防安全設備有損壞或故障時，立即通知廠商進行修復。

五、居家排油煙機及排油煙管，亦可參照上述情況，定時清洗或更換，避免因爐火烹調大火時引燃。

市長黃偉哲呼籲市民，在大啖燒烤美食的同時，亦要注意防火安全，請選擇具有防火構造建築物及定期清理或更換排油煙管之燒烤餐廳進行消費，以維護自身安全。

消防局李明峯局長提醒營業場所管理權人，請依規定設置消防安全設備，並定期檢修申報，尤其當「火警自動警報設備」或「住宅用火災警報器」發出警報時，應立即確認火災情形，進行疏散顧客及撥打119報案，如火勢還很小時可進行初期滅火，以達到防止傷亡及減災目的。