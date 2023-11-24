點蚊香釀火災！花蓮今年已5起　焰心700度...應遠離易燃物

▲消防人員獲報迅速協助滅火，所幸沒有造成重大傷亡。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮日前發生一起住宅火災，火勢於建築物前院屋簷下方突然起火燃燒，所幸住戶及早發現並即時滅火，使得火勢僅使該屋簷下方一帶物品受火燒損，並未擴大延燒，亦未造成人員傷亡。



火災後經消防隊火調單位調查發現，起火處為屋簷下方位置一帶，該處置放雨傘及紙張等雜物，研判係民眾於屋簷下方位置一帶使用長條型蚊香，蚊香因故掉落或接觸該處置放之紙張等雜物，焰心高溫引燃雜物燃燒，火勢形成後與濃煙沿牆面往上蔓延屋簷處。

▲火勢僅燒毀屋簷下方物品受火燒損，未擴大延燒。



花蓮消防局表示，時常可見民眾於家中點燃蚊香以驅趕蚊蟲，因蚊香無明顯火焰，使用時易讓人掉以輕心，隨意置放，然蚊香焰心溫度高達700度，表面溫度亦可達200度至300度，一旦遇有紙張、木材等易燃物品，易使之燃燒引起火災，而近年來常見的長條型蚊香，民眾使用時隨手插置，因此釀成火警時有耳聞。

▲火勢與濃煙沿牆面往上蔓延屋簷處。



花蓮消防局統計今年已發生5起因蚊香遺留不慎引火之案件，消防局呼籲民眾使用蚊香時，應置於專用支架上，並注意勿置放於窗簾、床單、衣物和紙張等可燃物旁，避免蚊香掉落接觸或因風吹動使之飄移至蚊香焰心處引起火災，切記人離火熄，以維護自我的居家安全。