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萬老師合體曾老師！郭昱晴、曾聖凱竹北掃街　神秘嘉賓現身

▲▼萬老師合體曾老師！郭昱晴、曾聖凱竹北掃街　神秘嘉賓現身。（圖／曾聖凱競辦提供）

▲（左起）市民代表范格菱、郭昱晴、曾聖凱、縣議員歐陽霆、市民代表曾玉菱、市民代表邵啟月。（圖／曾聖凱競辦提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

「萬老師」合體「曾老師」!民進黨新竹縣第二選區立法委員候選人曾聖凱，今(6)日傍晚邀請民進黨不分區立法委員候選人郭昱晴，一同前往竹北三民路商圈掃街拜票，沿途粉絲熱情邀約合影。

郭昱晴因為飾演〈麻辣鮮師〉中的「萬人美」老師而受到許多觀眾喜愛，獲得民進黨不分區提名後更立刻成為媒體焦點。郭昱晴表示，自己從接受提名後，每天都從南到北四處輔選跑行程，也會參加黨部的記者會，全力為民進黨的區域立委候選人輔選。

▲▼萬老師合體曾老師！郭昱晴、曾聖凱竹北掃街　神秘嘉賓現身。（圖／曾聖凱競辦提供）

▲▼熱情民眾爭相與「萬老師」、「曾老師」合照。

▲▼萬老師合體曾老師！郭昱晴、曾聖凱竹北掃街　神秘嘉賓現身。（圖／曾聖凱競辦提供）

郭昱晴也強力推薦曾聖凱，他提到民進黨這次立委提名很多候選人都是老師，老師這份職業負有神聖的使命。而曾聖凱也是陽明交通大學的助理教授，對交通建設、都市規劃、環境等領域都非常專業。

曾聖凱強調，民進黨這次在區域立委跟不分區都提出了很多優秀的人才，希望大家明年大選，總統、區域立委、不分區三張票都可以投給民進黨，讓他跟郭昱晴都可以當選。

掃街隊伍經過竹北市三民路時，兼任民進黨新竹縣黨部主委的竹北市長鄭朝方也驚喜現身，請假陪同兩位候選人向竹北的民眾拜託。鄭朝方表示，曾聖凱跟郭昱晴兩位都是優秀的老師，一位是永續專業，一位是婦幼專業，希望大家讓優秀的人才進入立法院。

▲▼萬老師合體曾老師！郭昱晴、曾聖凱竹北掃街　神秘嘉賓現身。（圖／曾聖凱競辦提供）

▲竹北市長鄭朝方(中)也請假到場支持。

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