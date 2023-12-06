傳全面裁員30%！喜馬拉雅否認：只是年底汰換「仍正常招聘」

▲喜馬拉雅是該業界龍頭，去年底才首次實現盈利。（圖／翻攝喜馬拉雅官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸線上音訊分享平台喜馬拉雅傳出將展開全面裁員，比例為20%至30%。對此，喜馬拉雅回應，有關裁員的資訊不實，只是年底的正常人員汰換。

喜馬拉雅表示，公司仍正常在招聘，引入各領域的優秀人才，「喜馬拉雅的運營和產品部門都在正常開展相關工作，隨著組織升級的進程，有個別管理崗有正常的調整變動。」

喜馬拉雅內部人員也強調，公司年底在進行正常的組織調整升級，有人員流動情況，但對外招聘也一直在進行中，裁員20%到30%說法並不屬實。

傳言指出，喜馬拉雅近期計劃進行全線裁員，比例約30%。還有多位喜馬拉雅員工透露，對賭博到期後，如果明年再無法上市，內部對融資情況並不樂觀。

傳言還稱，過去半年間，包括負責產品的SVP秦雷、首席內容官王朝陽等在內的多位高管相繼離職。

喜馬拉雅正面駁斥了有關全面裁員的傳言，但對於秦雷、王朝陽是否離職，並未給出明確回應。

喜馬拉雅創始人兼CEO余建軍在今年初曾在公司年會上提到，喜馬拉雅於2022年第4季度首次實現單季度千萬級盈利，這是喜馬拉雅創業10年來首次實現盈利。

對於此次盈利，公司歸納為3方向的努力，分別為戰略與組織清晰度不斷提升；堅持以創造用戶價值為導向的長期主義；降本增效，打造可持續盈利能力。

喜馬拉雅成立於2012年，是一家音訊分享平台，付費訂閱、廣告、直播為其變現的三大支柱。