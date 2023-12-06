處理不適任教師「案件不分輕重」　全教總批教育部：把學校變法院

記者楊惠琪／台北報導

新修《教師法》實施後，對於不適任教師處理，不論檢舉案件輕重，教師均得接受調查，全國教師工會總聯合會今到教育部抗議，批評教育部把「個案通案化」，讓教師被迫接受「類司法」調查，甚至為此訓練上千名調查員，將進駐校園主導調查，讓校園淪為法院，現場高喊「辦案不辦學」、「行政干預調查」等口號。

▲全教總到教育部抗議不適任教師處理機制。（圖／記者楊惠琪攝）

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全教總今率12個地方教師工會，在教育部前召開記者會，批評有關不適任教師處理機制，讓學校教師疲於奔命，現場高呼口號、靜坐抗議，隨後並前往民進黨總統參選人賴清德競選總部遞交陳情書。

全教總理事長侯俊良指出，新修《教師法》自109年實施以來，有關不適任教師處理機制亂成一團，在主管機關要求下，檢舉案件無分輕重，就連明顯與教師「不適任」完全無關的投訴，教師均得接受類司法調查，近日教育部更積極培訓調查員，要將不適任教師處理調查小組，全部改為外聘委員，以行政干預調查。

侯俊良指出，目前中小學疑似不適任教師，把性平、霸凌、不當管教等分軌處理，但相關行為可能有高度重疊性，分案處理只是耗費資源且有誤判情況，尤其有超過6成案件根本查無實證、高達97%的案件根本不需要走到「停解聘」程度，動輒啟動調查，只是耗費人力，增添教學現場工作。





▲全教總在雨中靜坐抗議。（圖／記者楊惠琪攝）

侯俊良進一步指出，教育部因為少數個案，就修改「校園霸凌防制準則」等相關規定，要把校事會議調查小組改成全部外聘，拒絕校內人員參加，甚至為此訓練上千名調查員，要求應維持現行調查小組有「學校教師會」代表參與，讓調查更趨於事實。

全教總建議，疑似不適任教師處理機制，修法應化繁為簡，縱有個別學校的處理未符法規，應回到個案處理，而非把「個案通案化」，動輒祭出更多行政限制，擴大行政權干預；其次，應賦予家長管教責任與義務，讓學校有足夠輔導管教配套措施，重建親師互信；而教育行政主管機關應捍衛教育專業，讓教師回歸教學本業，把教師還給學生。