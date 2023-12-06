小鮮肉直播PK輸了「戴狗鍊被拖上街」　贏家在旁潑墨2人被捕

▲男子戴上狗鍊在街上爬行。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸再出現當街學狗趴的事件，兩名博主到山西朔州的迎賓廣場進行直播，其中一人牽著脖戴狗鍊的另一人爬行，宛如在「遛狗」。此事引起當地警方關注，目前兩人已被行政拘留。

綜合陸媒報導，王姓男子與張姓男子一起到山西朔州懷仁迎賓廣場，張男戴上狗鍊在地上爬行，王男則負責牽著鐵鍊並不時向張男頭部潑灑墨汁，整個過程在網路直播，大批民眾圍觀。

網路流傳的畫面顯示，年輕的張男穿著白色短袖、藍色長褲，呈蹲姿時雙手直直摸地，脖子上戴著銀色狗鍊。

相關畫面被山西網警發現，調查得知，兩人在進行直播PK，張男要接受「懲罰」，於是相約在群眾聚集區域，以「遛狗」形式博取流量。

▲2人被處以行政拘留10天。（圖／翻攝自秒拍）

警方指出，張男和王男行為嚴重挑戰社會道德底線，嚴重違背社會公序良俗，擾亂公共秩序，社會影響極為惡劣，其行為已構成違法。懷仁市公安局依法對其二人決定行政拘留10日。

▲鄭州一名黑髮妹拿鞭引導一名男子跪地爬行。（圖／翻攝自秒拍）

無獨有偶，河南鄭州11月底也發生類似事件，一名女子拿著鞭子，引導另一名男子在橋上跪地爬行。兩人最後因尋釁滋事被警方依法行政拘留5日。