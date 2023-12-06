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「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

（圖／取自photoAC）

▲「大雪」是冬季的第三個節氣。（示意圖／取自photoAC）

圖文／CTWANT

明（7）天傍晚即將進入二十四節氣裡的「大雪」，溫度也會明顯下降，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就指出，「大雪」節氣約有半個月，有4生肖屬鼠、牛、龍、猴的民眾要特別注意健康問題，除注意飲食衛生外，尤其戒吃生冷油炸食物，以避免病從口入。

楊登嵙表示，今年大雪節氣是從12月7日下午5點34分開始，從中醫角度來看，是「進補」的好時節，透過養精神、調飲食、練形體、慎房事、適寒冷等方式調養，達到強身健體，民眾要特別注意在食衣住行等方面「去寒就溫」。

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楊登嵙說，大雪期間約有半個月，健康要注意的有4生肖屬鼠、牛、龍、猴，要特別注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。此外，這段時間也應多休息、適量運動，尤其應留意心臟血液循環系統方面的毛病，若出現不適感應盡速到醫院檢查。

以下為楊登嵙提供食、衣、住、行、育、樂的「大雪」開運養生及禁忌：

一、食的開運大法：

1.孫真人《修養法》曰：「是月腎臟正旺，心肺衰微，宜增苦味，絕咸，補理肺胃，閉關靜攝，以迎初陽，使其長養，以全吾生。」可以多食帶苦味的食物，如豬肝、雞肝、鴨肝、萵筍、芹菜、桔梗、西洋菜、牛蒡、枸杞、白果等。

2.應適當吃些溫熱食物，以祛寒補氣血：牛肉、花生、核桃、大棗、桂圓肉、羊乳等。同時也得搭配些白菜、蘿蔔、茼蒿、荸薺、冬筍、橙子、柑、蘋果、梨等，清熱，消食通便。

3.室內氣候乾燥，不吃蔬菜，會造成維生素B缺乏而誘發口角炎。因此，冬季應多喝水，多吃水果和蔬菜。生、冷食物也要少吃，如蔬菜沙拉、冰鎮飲品等。

4.《陰陽應象大論》說冬天「在藏為腎，在色為黑」，冬天養腎正是時候，以黑色食物養腎符合陰陽五行養生論。比如黑豆、黑刺參、何首烏、黑芝麻、香菇等等，都是不錯的養生食物。

5.現代人在生活中緊張焦慮熬夜多，常吃油炸食物和冰點，身體活動少，還有室內多使用冷暖氣等等狀況，容易造成「外寒內熱」或是「寒熱夾雜」型體質，若隨意採用進補的藥方，反而容易造成口乾舌燥、失眠多夢、心煩氣躁等所謂「上火」的症狀。另外，身體出現「四高」症狀──高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸的人，以及身體狀況異常，如感冒時，也不能驟然進補，否則可能使病況加重。

二、衣的開運大法：

1.一些人喜歡把圍巾當口罩，由於圍巾的原料多是羊毛、化纖織物，如果把圍巾圍在嘴上，呼吸時纖維和細菌等就會被吸入肺部，對人體健康極為不利。

2.應注意風邪和寒邪的侵入，尤其是頭部和腳部，一些疾病的發生與不注意保暖有很大關係。

三、住的開運大法：

天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，這樣房間裡面才暖和，但是這個節氣，其實不能緊閉門窗。在冬季，人們往往最關心室內的溫度，而忽略了室內的通風和濕度。房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病。如果門窗緊閉，密不透風，不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長，應每天開窗數次，以便空氣流通。

四、行的開運大法：

1.有人為了滋潤嘴唇，冬天常喜歡用舌頭去舔乾裂的嘴唇，結果越舔越乾、越裂。這是因為唾液是用來滋潤口腔和消化食物的，裡面含有澱粉酶等物質，舔在唇上就好像唇上抹了一層漿糊，風一吹，水分蒸發了，使嘴唇更加乾燥，甚至乾裂流血。

2.中醫養生強調作息有律、起居有常。養生非常重視形體和精神的調養，認為「眠食二者，為養生之要務。」良好的睡眠能補充能量、恢復精力，有「養陰培元」之效。為了適應「冬藏」，此時應適當增加睡眠時間，忌熬夜。提倡早睡，適當多睡，以達到養精蓄銳的目的。

五、育的開運大法：

1.常晒太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季大自然處於“陰盛陽衰”狀態，而人應乎自然也不例外。冬天常晒太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。

2.適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力。要預防感冒就要走向大自然，積極運動，強健體質。由於這一階段室內外溫差較大，到戶外活動時，要注意提前做好熱身運動。

六、樂的開運大法：

要注意保持情緒的穩定、平和，起居和運動有規律。走出戶外，讓可愛的冬陽照射，閒適地散步、運動和活動，可以補充人體的骨本、溫暖身心，又可以促進血液循環、提升反應能力。冬天的太陽是無價之寶，冬天養生，要多和陽光作朋友，天人的交流讓憂鬱遠離，讓人身心更愉悅。

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