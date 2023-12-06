「妳有穿內衣嗎」正妹超商實習遇色老闆　倉庫遭銬脫衣摸胸

▲正妹到超商實習卻遇到色狼老闆。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小莉（化名）去年到超商實習，卻遇到田姓老闆不懷好意，經常藉故對她說「妳有穿內衣嗎？」、「我可以摸妳的奶奶嗎？」言語騷擾，老闆甚至趁小莉在倉庫補貨的時候，拿手銬銬住小莉伸出狼爪摸胸，小莉不甘受辱提告，田男趕緊拿出100萬元與小莉和解，法院審理後，依妨害性自主罪判田男徒刑10月，得易科罰金，緩刑3年。

判決指出，田姓男子是某超商的老闆，小莉則是去年8月暑假期間到超商實習，田男見小莉年輕貌美，經常藉故「吃豆腐」，去年8月13日中午12時許，田男看到小莉獨自在店內，先問說「妳有穿內衣嗎？」，小莉不理他，隨後田男趁小莉在冷凍庫補貨之際，從背後摸小莉腰部，試圖將小莉抱起，但被掙脫。

過了一個禮拜，田男又對小莉說「妳有肉耶」，然後藉故按摩以拇指按壓揉捏小莉脖子後方肩頸，後來又對小莉說「別人有胸有屁股，妳都沒有」，再趁機摸大腿及屁股。

最離譜的一次，田男竟拿出手銬把小莉銬在倉庫內，再趁機上下其手，並將小莉衣領下拉，色色的問「我是不是可以摸你的奶奶了」，隨即出手伸進胸罩摸胸，由於田男行徑越來越誇張，小莉只好通報學校老師報警處理。

小莉提告後，田姓老闆嚇得趕緊找小莉爸媽談，雙方後來達成100萬元的和解，法院審理後，法官考量田男犯後態度尚可，依照妨害性自主罪判他徒刑10月，緩刑3年，得易科罰金，全案可上訴。