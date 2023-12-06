　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「妳有穿內衣嗎」正妹超商實習遇色老闆　倉庫遭銬脫衣摸胸

▲桃園市古姓男子去年情人節邀約女網友在某電影館包廂看電影，卻趁機發生性行為，事後女子提告遭性侵。（圖／達志示意圖）

▲正妹到超商實習卻遇到色狼老闆。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小莉（化名）去年到超商實習，卻遇到田姓老闆不懷好意，經常藉故對她說「妳有穿內衣嗎？」、「我可以摸妳的奶奶嗎？」言語騷擾，老闆甚至趁小莉在倉庫補貨的時候，拿手銬銬住小莉伸出狼爪摸胸，小莉不甘受辱提告，田男趕緊拿出100萬元與小莉和解，法院審理後，依妨害性自主罪判田男徒刑10月，得易科罰金，緩刑3年。

判決指出，田姓男子是某超商的老闆，小莉則是去年8月暑假期間到超商實習，田男見小莉年輕貌美，經常藉故「吃豆腐」，去年8月13日中午12時許，田男看到小莉獨自在店內，先問說「妳有穿內衣嗎？」，小莉不理他，隨後田男趁小莉在冷凍庫補貨之際，從背後摸小莉腰部，試圖將小莉抱起，但被掙脫。

過了一個禮拜，田男又對小莉說「妳有肉耶」，然後藉故按摩以拇指按壓揉捏小莉脖子後方肩頸，後來又對小莉說「別人有胸有屁股，妳都沒有」，再趁機摸大腿及屁股。

最離譜的一次，田男竟拿出手銬把小莉銬在倉庫內，再趁機上下其手，並將小莉衣領下拉，色色的問「我是不是可以摸你的奶奶了」，隨即出手伸進胸罩摸胸，由於田男行徑越來越誇張，小莉只好通報學校老師報警處理。

小莉提告後，田姓老闆嚇得趕緊找小莉爸媽談，雙方後來達成100萬元的和解，法院審理後，法官考量田男犯後態度尚可，依照妨害性自主罪判他徒刑10月，緩刑3年，得易科罰金，全案可上訴。

ET快訊
正妹超商實習　遭銬住脫衣：我是不是可以摸你奶奶了
LIVE／Toyz二審宣判！唐禹哲元配「女星被點名」　吳欣盈
快訊／民進黨議員酒駕肇事　請辭黨部主委
統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT抓9重點：被摸頭？
要查電競協會！　體育署長：扣減補助款
今天限定！　珍珠鮮奶茶買1送1
逢甲商圈「32年人氣老店」熄燈！　饕客一片哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

Toyz上訴被打槍理由曝光　「運輸又販賣」60萬毒品！嚴重危害社會

空運3箱「椰子油」來台！裝28KG液態甲基安非他命　5人下場慘了

又是開輔助駕駛闖禍！國1休旅車撞緩撞車釀2傷　車頭爛毀畫面曝

市區猴等紅燈掏啤酒猛灌！還PO網「壓力大」　高雄警出手他慘了

「妳有穿內衣嗎」正妹超商實習遇色老闆　倉庫遭銬脫衣摸胸

坍方畫面曝！北橫41.8K石頭樹木崩落　「險砸工人」駕駛倒車急閃

親中團體招待60人赴大陸旅遊...要求支持特定候選人　3人聲押

朱雪璋獄中被控暗槓500萬遺產　出庭聽判獲無罪開心狂謝法官

2葡萄牙人登虎山溯溪！天黑山區迷途　搜救隊「揮刀開路」救援

戀上人夫被抓包　痴情女扮男嗆「快離婚」慘變跟騷賠2萬

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

Toyz上訴被打槍理由曝光　「運輸又販賣」60萬毒品！嚴重危害社會

空運3箱「椰子油」來台！裝28KG液態甲基安非他命　5人下場慘了

又是開輔助駕駛闖禍！國1休旅車撞緩撞車釀2傷　車頭爛毀畫面曝

市區猴等紅燈掏啤酒猛灌！還PO網「壓力大」　高雄警出手他慘了

「妳有穿內衣嗎」正妹超商實習遇色老闆　倉庫遭銬脫衣摸胸

坍方畫面曝！北橫41.8K石頭樹木崩落　「險砸工人」駕駛倒車急閃

親中團體招待60人赴大陸旅遊...要求支持特定候選人　3人聲押

朱雪璋獄中被控暗槓500萬遺產　出庭聽判獲無罪開心狂謝法官

2葡萄牙人登虎山溯溪！天黑山區迷途　搜救隊「揮刀開路」救援

戀上人夫被抓包　痴情女扮男嗆「快離婚」慘變跟騷賠2萬

鋼琴家吉爾特伯格攜手指揮吳曜宇 開獻藝拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲

《間諜家家酒 劇場版》台灣將推出！上映日、大綱、預告一次看

Toyz上訴被打槍理由曝光　「運輸又販賣」60萬毒品！嚴重危害社會

好奇喵湊去聞老狗口臭　「嘴開開瞇眼崩潰」被封新版迷因！

2年前用塑膠袋撈回家！　溼淋淋小貓「V臉→圓臉」最愛小窩仍是它

1200萬用戶注意！「LINE Pay好行銷」上線　擴大平台效益

趙岱新鬆口婚宴進度！　產後首露面「甜誇老公這舉動」

台南透天半年賣不掉　狂貼12個「售」字！再加碼「降價了」

李沃牆／解讀經濟數據宜「見林又見樹」

攻城獅「洋將荒」救命！　找前SBL璞園舊將霍立飛加盟

社會熱門新聞

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

Toyz敲爛冠軍戒指聽佛經　毒品罪二審今宣判

18歲女被搭訕灌醉　醒來初夜沒了

長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　第3次下場慘了

小貨車追撞險變肉餅　警驚嚇：心臟要停了

被統神嗆「販毒狗」　Toyz毒品案二審今宣判

高雄警帶槍跟老婆開直播　蹺班回家洗碗曬恩愛

即／新北女社區高樓墜樓　當場死亡

「背包狂人」上銬畫面曝　為2子求交保

錢莊業者性侵孝順孫女　判刑定讞

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

更多熱門

相關新聞

「被出院」超不爽！高雄醉男拿菜刀衝護理站嗆聲

「被出院」超不爽！高雄醉男拿菜刀衝護理站嗆聲

高雄市一名吳姓男子認為自己還沒有痊癒就被醫師說可以出院，結果在出院隔天晚上就拿了菜刀進到醫院恐嚇護理師以及醫師，員警前往現場要將他逮捕，過程中吳男情緒激動，最後被員警跟保全合力制伏。

高雄男慶生喝茫飆三字經　警送「白鐵手鐲」賀壽

高雄男慶生喝茫飆三字經　警送「白鐵手鐲」賀壽

指導師妹穿壽衣　禮儀師竟摸胸、指侵

指導師妹穿壽衣　禮儀師竟摸胸、指侵

不滿被壓制　女子張嘴咬警下場曝

不滿被壓制　女子張嘴咬警下場曝

網紅玩手銬拍片險被逮嚇哭！「勸戒未開罰」原因曝

網紅玩手銬拍片險被逮嚇哭！「勸戒未開罰」原因曝

關鍵字：

超商實習色老闆手銬摸胸

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

超商今天美式、拿鐵買6送6！

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面