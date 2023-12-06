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社會 社會焦點 保障人權

帶女下屬應酬趁醉撿屍　色主管賠100萬換2年緩刑

記者黃翊婷／台北報導

50歲男子阿強（化名）和A女是主管與部屬關係，2022年2月間他以工作應酬為由，帶著A女去見客戶，卻趁女方喝醉後將人帶到旅館猥褻；A女因嘔吐短暫清醒，出聲制止才躲過一劫。事後阿強賠償100萬元與A女達成和解，日前被台北地院法官依乘機猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲見A女醉倒之後，阿強竟在旅館房間內猥褻對方。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿強和A女是主管與部屬關係，2022年2月16日晚間6時許他以工作應酬為由，帶著A女前往台北市某餐廳與客戶見面，大約4個小時之後，A女因為飲酒呈現泥醉狀態，他便請女店員幫忙將人送到附近的旅館。

等到女店員離開房間，阿強竟對醉到不能抗拒的A女徒手猥褻，直到A女因為嘔吐稍微恢復意識並表明拒絕之意，才停下猥褻行為。A女也在脫困之後立即聯繫友人、男友求助，隨後前往警局報案。

台北地院法官認為，阿強利用A女喝醉不知抗拒之時伸出狼爪，對女性性自主決定權未予以尊重，應當受到處罰，考量到他已經坦承犯行，並賠償100萬元與A女達成和解（已付清），女方也同意給予機會，最終依乘機猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

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