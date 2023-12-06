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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱顯智、林志潔為學倫爭議槓上　學界：只能說不是大家都這樣搞

▲▼新竹市立委選戰交鋒，時代力量參選人邱顯智今（4）舉行記者會，質疑民進黨參選人林志潔教授升等論文竟大幅複製貼上指導學生碩士論文，疑「一魚兩吃」或「一稿兩用」。（圖／邱顯智辦公室提供）

▲邱顯智質疑林志潔教授升等論文疑「一魚兩吃」或「一稿兩用」。（圖／邱顯智辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量立委邱顯智日前控，立委參選人林志潔的教授升等論文與指導學生碩士論文相似度高達51%，疑「一魚兩吃」，林回應自己是該篇論文唯一、原始作者。陽明交大則表示將在受理檢舉後120天做出結論。對該議題，學界看法不一，有學者認為，林所為遊走灰色地帶甚至跨過紅線，「大家各自為自己學術成就負責，只能說不是每個人都這樣搞；也不是每個人都能這樣搞的。」

對於相關指控，林志潔說，2013年這名學生擔任自己國科會研究計劃案的研究助理，當時她已撰寫論文並投稿期刊，這位同學因為做了研究助理，因此他也以類似題目寫出碩士論文，當時口試是在暑假，自己已投稿正在審查中，她也在投稿中感謝這位同學所做的貢獻，同學也在碩士論文中提到，文章有多處觀點是採用、參考自己投稿的論文。

林志潔表示，邱顯智質疑缺乏引註部分，其實自己在文章中不就寫了嗎？因為文章在出版中（指期刊尚未出版），根本不知道還要改哪些部分，所以當時當然沒有辦法引註，只能概括說明「有參考老師的東西」。她強調，不好意思，如果真正寫過論文的人會理解這個狀況，對於該烏龍爆料牽扯已經畢業10年、優秀的學生感到遺憾。

對於林的說法，國立陽明交通大學科技法律學院教授林建中表示，大家各自為自己學術成就負責。只能說不是每個人都這樣搞；也不是每個人都能這樣搞的。

中研院歐美研究員吳建輝指出，理工科系拿學生的碩論來修改，師生共同投稿出版是常態，但在法律學門則非如此，這樣的做法遊走在灰色地帶。雖然法律學門的學者私下不以為然，倒也沒有人真正把這件事情送到學術倫理來處理，學術界鄉愿也是其中一個原因。

吳建輝表示，單獨把學生的論文作為自己的論文使用？這顯然就跨過學術倫理的紅線了。依據目前林的主張，學生擔任他的助理，她在論文中有向學生致謝。設若學生擔任她的助理，幫她整理資料，『草擬』草稿，文章由林發表。那學生在碩士論文，在『引用』林的文章時，應該要改寫，不然就是要全文照引，加上雙引號。

國立台灣大學法學院名譽教授李茂生則表示，任教30餘年，指導過無數論文，其中有很多點子都是我給的，但給了就給了，不會拿回來寫論文。

台大電機系教授葉丙成則有不同意見，他強調，把學術界認可的做法說成違反學術倫理，讓人無法苟同。

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