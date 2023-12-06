邱顯智、林志潔為學倫爭議槓上　學界：只能說不是大家都這樣搞

▲邱顯智質疑林志潔教授升等論文疑「一魚兩吃」或「一稿兩用」。（圖／邱顯智辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量立委邱顯智日前控，立委參選人林志潔的教授升等論文與指導學生碩士論文相似度高達51%，疑「一魚兩吃」，林回應自己是該篇論文唯一、原始作者。陽明交大則表示將在受理檢舉後120天做出結論。對該議題，學界看法不一，有學者認為，林所為遊走灰色地帶甚至跨過紅線，「大家各自為自己學術成就負責，只能說不是每個人都這樣搞；也不是每個人都能這樣搞的。」

對於相關指控，林志潔說，2013年這名學生擔任自己國科會研究計劃案的研究助理，當時她已撰寫論文並投稿期刊，這位同學因為做了研究助理，因此他也以類似題目寫出碩士論文，當時口試是在暑假，自己已投稿正在審查中，她也在投稿中感謝這位同學所做的貢獻，同學也在碩士論文中提到，文章有多處觀點是採用、參考自己投稿的論文。

林志潔表示，邱顯智質疑缺乏引註部分，其實自己在文章中不就寫了嗎？因為文章在出版中（指期刊尚未出版），根本不知道還要改哪些部分，所以當時當然沒有辦法引註，只能概括說明「有參考老師的東西」。她強調，不好意思，如果真正寫過論文的人會理解這個狀況，對於該烏龍爆料牽扯已經畢業10年、優秀的學生感到遺憾。

對於林的說法，國立陽明交通大學科技法律學院教授林建中表示，大家各自為自己學術成就負責。只能說不是每個人都這樣搞；也不是每個人都能這樣搞的。

中研院歐美研究員吳建輝指出，理工科系拿學生的碩論來修改，師生共同投稿出版是常態，但在法律學門則非如此，這樣的做法遊走在灰色地帶。雖然法律學門的學者私下不以為然，倒也沒有人真正把這件事情送到學術倫理來處理，學術界鄉愿也是其中一個原因。

吳建輝表示，單獨把學生的論文作為自己的論文使用？這顯然就跨過學術倫理的紅線了。依據目前林的主張，學生擔任他的助理，她在論文中有向學生致謝。設若學生擔任她的助理，幫她整理資料，『草擬』草稿，文章由林發表。那學生在碩士論文，在『引用』林的文章時，應該要改寫，不然就是要全文照引，加上雙引號。

國立台灣大學法學院名譽教授李茂生則表示，任教30餘年，指導過無數論文，其中有很多點子都是我給的，但給了就給了，不會拿回來寫論文。

台大電機系教授葉丙成則有不同意見，他強調，把學術界認可的做法說成違反學術倫理，讓人無法苟同。