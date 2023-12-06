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耳屎3大重要功用！醫師警告「別亂挖」　否則5種傷害找上你

▲▼挖耳屎,棉花棒,耳垢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒別自行亂挖耳屎，否則可能釀成5種傷害。（圖／記者李佳蓉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人經常自行掏耳朵，甚至有定期清理的習慣。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，掏耳朵不僅沒有必要，還可能造成5種傷害，若真的有異物或出現聽力下降等症狀，應諮詢專業醫師。

黃軒在臉書表示，許多人習慣掏耳朵，但其實不僅沒有必要，還可能對耳朵造成傷害，因為耳屎是自然產物，還有保護耳朵的功能，包括保持耳道濕潤、抑制細菌生長，以及防止灰塵、細菌等異物進入。

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黃軒指出，正常情況下，耳屎會隨咀嚼、說話等動作，自然排出體外，所以一般人不需要刻意清潔耳道，除非耳屎過多，導致聽力下降、耳朵悶塞等症狀，才需要交由醫生進行清理。

如果民眾自行掏耳朵，可能會造成以下5種傷害：

一、耳屎栓塞：使用棉花棒或其他工具，可能會將耳屎推入耳道更深處，導致耳屎栓塞，影響聽力。

二、耳膜損傷：如果力道過大或工具不當，可能刺破耳膜，造成耳膜穿孔。

三、發炎感染：如果耳朵有傷口，可能導致感染，引起疼痛、發炎等症狀。

四、耳朵發癢：掏耳朵會刺激耳道，導致發癢，反而更想掏耳朵。

五、耳鳴：掏耳朵可能會損傷耳道內的神經，導致耳鳴。

至於如何避免掏耳？黃軒建議，保持耳道清潔，游泳或洗澡時可使用耳塞、耳罩，防止進水，之後再用毛巾擦拭耳朵外緣即可，若耳朵有異物，或出現發癢、疼痛、聽力下降等症狀，建議不要自行掏耳，應諮詢專業醫生。

 
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