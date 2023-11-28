妹子和男友在房間激戰！結束後看手機尷尬了：朋友全都聽到

▲原PO和男友在房間恩愛。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

親密的聲音被聽到了怎麼辦？一名女網友透露，日前在家和男友親熱，結束之後看手機訊息，才發現朋友有到家裡客廳找她。由於家裡的隔音不是很好，她和男友的聲音似乎都被聽到了，讓她超級尷尬，急忙求助「被朋友聽到怎麼辦？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，自家的隔音不是很好，站在客廳也能聽到房間裡面的聲音。日前她在房間和男友愛愛，剛好朋友要拿東西給她，由於她當下沒有回應，於是朋友就自行進到她家，把東西放到客廳後就離開了。她直到和男友結束一切，才發現恩愛的聲音全被朋友聽到，瞬間覺得超級丟臉，不知道該怎麼面對。

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原PO也補充說，朋友之所以能夠直接進到她家，是因為之前有一次她喝醉了，對方送她回家，她當時有告知備用鑰匙藏的位置，「她也不是隨隨便便就拿鑰匙進入我家，都會跟我講過才拿（而且次數也不多），再加上她那天要拿給我的東西體積很龐大，放門口不太好」，所以才會直接進來，只是兩人關係雖好，聲音被聽到還是很害羞。

▲原PO發現壞壞聲音都被朋友聽到。（示意圖／記者周亭瑋攝）



文章曝光後，許多人都認為這是很正常的事情，「聽到就聽到啊」、「裝沒事就好」、「都成年人了，大家都懂，默認不提，或說到就笑笑隨便帶過就好，沒什麼大不了的」、「錯又不是你，也沒所謂錯啊，就是撞到而已，至少你朋友知道以後不要隨便闖進來」、「還好吧，是在妳家呀～正常發揮」、「久了就忘了吧，也不是很嚴重的事」。

也有網友安慰道，「她知道鑰匙在哪，代表妳們很好，這樣被她聽到應該也沒關係吧」、「能知道家裡鑰匙的朋友，應該好到被聽到沒關係吧」，還有人建議，「跟她說那時候看電影聲音開太大聲，沒注意到訊息不好意思啊」、「就不用特別提啊，朋友她一定會體貼裝死說沒聽到，那妳跟著裝傻這事就過去了」、「通常自嘲反而最不尷尬」。