瘋傳泰勒絲將「攻大巨蛋」　北市府揭答案：還沒人提出開唱申請

▲瘋傳泰勒絲明年將攻蛋。（圖／翻攝自Instagram／taylorswift）



記者許力方／台北報導

台北大巨蛋經過首場正式比賽「中韓大戰」，市長蔣萬安今天（5日）前往議會總質詢，被關切大巨蛋的相關具體改善問題，更有議員問到未來能不能辦演唱會？據傳美國巨星泰勒絲（Taylor Swift）明年可能會到大巨蛋開唱，對此，市府回應，「還是傳聞」，還沒有人提出開演唱會的申請。

台北大巨蛋3日作為亞錦賽開幕戰「中韓大戰」的場地，迎來歷史上首場國際性賽事，門票創下5次秒殺紀錄，且首次對外開放轉播，今天就傳出泰勒絲有望明年「攻蛋」開唱。蔣萬安觀賽後今天前往議會總質詢，國民黨議員詹為元質詢此事：「大巨蛋現在可不可以辦演唱會？」蔣萬安回應，目前以棒球賽式為主，之後要舉辦其他大型活動，會以包括《自治條例》依規辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大巨蛋能不能辦演唱會？北市府：還沒人提出開唱申請。（圖／台北市議會）



詹為元進一步追問，依照《自治條例》目前應該是可以辦演藝活動的。體育局長王泓翔指出，大巨蛋除了體育賽事以外的活動，都是屬於「臨時性」，使照有相關規定，需依照使照討論，臨時使用符合要求，亞錦賽後市府將積極開會討論，預估12月中之後。

至於未來有機會看到大巨蛋辦演唱會、有人提出演唱會申請嗎？詹為元問到，今天有新聞，傳聞天后泰勒絲可能明年3、4月會攻蛋嗎？王泓翔說，很多國內外藝人都想登上大巨蛋，這是台北市共同的光榮，相關審查、未來申請規範將盡速召開會議討論，內部目前已經有共識，之後會再跨局處討論。

對於泰勒絲開唱，一旁的文化局長蔡詩萍指出，「目前還是傳聞中」，體育局有先天使用前提，文化局這邊當然希望為流行產業爭取。詹為元說，很多國際天團、大咖藝人來台的演唱會幾乎都辦在高雄，因為高雄主場館大、利潤好且高鐵交通方便，導致台北很久沒有國外天王、天后等級辦演唱會，對於未來大巨蛋開唱相關規定，樂觀其成，能開放申請。

最後，關於亞錦賽總冠軍還不確定會不會在大巨蛋辦？蔣萬安說，中華隊若進入最後決賽，就會拉到大巨蛋辦，「我希望開到2萬觀眾以上」，王泓翔也說，會積極跟遠雄溝通，未來哪一場會開放到4萬人或整場開放，則會依照原則逐次遞增，依據後續比賽評估，未來有機會最快的時間是「讀賣巨人」的比賽。

▼蔣萬安觀賽亞錦賽開幕中韓大戰。（圖／記者李毓康攝）

