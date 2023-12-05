妹子被3名校老師拖去開房！遭撿屍「2人輪流上」　完事醒來哭報案

▲一女生慘遭2老師性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

「廈門知名中學的多名教師在酒後侵犯女實習生」的貼文4日晚引爆大陸網路。截圖顯示，一名23歲女大生和3名知名中學的老師去酒吧喝酒，喝爛醉後被帶去開房。其中一名男子想强行發生關係被拒絕，離開後跟另外2名男子碰面商量。最後，其中一名25歲男老師居然潛入房間，趁女方無意識性侵得逞離開。

據《潮新聞》報導，12月5日，發帖網友提供了一張相關內容的截圖。截圖內容顯示，11月27日4時42分，110接群眾報在湖里區高林中路水晶桔子公寓被性侵。指令金山所、湖里刑大到場處置。經查，是趙女（女，23 歲，某校大四學生）於26日22時許與朋友王男（男26歲，廈門人）、彭男 （男，25 歲，廈門人）、洪男 （男，32歲，廈門人）一起喝酒，3人均為廈門外國語學校翔安附屬學校老師。

4人先後在濱北夢田酒吧、SK酒吧飲酒至27日2時許。王男帶趙女先行離開到水晶桔子公寓開房，企圖與趙女強行發生性關係被拒絕，王男放棄離開。

3時許，3男子碰面時，王男稱，趙女不願與他發生關係。彭男表示，喝酒時趙女與自己互動親密，要前去試探能否與他發生性關係。之後，3人返回酒店，王男用手機掃QRcode開門，讓彭男進入房間，自己和洪男在房間外等候。彭男趁趙女醉酒無意識，與她發生性關係後離開現場。現嫌疑人均已到案，刑大已立強姦案偵辦，擬對彭男、王男採取刑事拘留強制措施。

12月5日，廈門市翔安區教育局組宣科工作人員透露，目前公安部門已對廈門外國語學校翔安附屬學校老師彭男與王男開了拘留證明，目前公安部門正在進一步偵辦當中。因為這件事涉及個人隱私，一切等公安部門最終處理結果。