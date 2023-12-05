新冠重症、死亡雙創新高！羅一鈞估明年1月中達高峰　每天2萬人染疫

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情拉警報！疾病管制署今（5）日公布上周新增260例新冠併發症個案，還有31例死亡，副署長羅一鈞表示，併發、死亡都比上周增加，死亡是四周以來的單周新高，重症也是五周以來新高。先前預估秋冬新冠高峰落在12月，最新預估是後到明年1月中到1月底，高峰平均每天感染1.8萬至2萬之間，比之前下修。

疾病管制署今（5）日公布國內上周（11/28-12/4）新增260例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（11/21-11/27）新增248例上升，新增病例中98%未曾接種新冠XBB疫苗。另上周新增31例死亡病例，較前一周新增18例上升，新增死亡個案中97%未曾接種新冠XBB疫苗。近期國內疫情處低點上下波動，併發症及死亡發生風險持續，且國際部分國家疫情處高點或上升，須密切監測。

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▲疾管署鼓勵民眾踴躍接種XBB疫苗。（圖／疾管署提供）

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情處低點上下波動，併發症中65歲以上長者占78%；死亡個案中65歲以上長者占90%；新增併發症及死亡病例分別有98%及97%未曾接種新冠XBB疫苗。新冠XBB疫苗可有效對抗各類XBB變異株病毒，推估可降低感染後重症及死亡風險分別達50%及61%，考量新冠可能在冬季再度升溫，且臨近歲末年初民眾探親旅遊活動頻繁，而接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

另至今（2023）年年底前，65歲以上民眾接種新冠疫苗可獲得各縣市提供之500元（含）以下衛教品，接種3種公費疫苗（流感、新冠、肺炎鏈球菌）皆可領取COVID-19快篩試劑。目前全台約有3,000家院所可接種新冠XBB疫苗，其中約1,500家提供隨到隨打服務，接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）疫苗接種院所查詢。

疾管署再次呼籲，民眾應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

▲疾管署鼓勵民眾踴躍接種XBB疫苗。（圖／疾管署提供）

