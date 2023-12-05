　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應：我也很為難

許朝程（左）與妻子（右）互動和諧，假日還會一起陪許母赴醫院看診。

▲許朝程（左）與妻子（右）互動和諧，假日還會一起陪許母赴醫院看診。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年6月，許朝程離開新北市政府衛生局轉任中央單位，即便與陳女不再是同事關係，2人的婚外情卻沒有因此結束。各有家室的許朝程與陳女，看起來各自的夫妻關係都很和諧，互動也很正常。

11月25日、週六上午10點多，本刊直擊許開車從家裡出發，載太太跟媽媽前往台北市立聯合醫院仁愛院區，儘管醫院停車場外等待的車輛大排長龍，許家人卻完全不擔心，許妻理所當然地下車，將大門口公務車停車區的路障移開，連警衛也幫忙引導這位衛福部高官，順利將車停進公務車停車區。

許朝程開車載母親到醫院看診，座車（箭頭處）就大剌剌停在公務車停車區。

▲許朝程開車載母親到醫院看診，座車（箭頭處）就大剌剌停在公務車停車區。

原來，當天是許母到醫院看診，候診期間，許妻也沒閒著，不時來回櫃台與診間打點，看診結束後，許開車載太太到市場買完菜才回家。當天下午，許又多次載太太及兒子出門購物，整個週末都化身為車伕，載著全家老小東奔西跑，諷刺的是，許妻也都坐在車後座，與陳女的位置相同。

同一天、11月25日中午過後，本刊也直擊陳女手中提著大包小包，搭乘丈夫開的車開心出門，直到晚上10點多才回到家，夫妻倆有說有笑，看起來感情十分融洽，完全沒有出軌的跡象。

許朝程擔任新北市衛生局副局長時，曾捲入恩恩案，掀起不小風波。（讀者提供）

▲許朝程擔任新北市衛生局副局長時，曾捲入恩恩案，掀起不小波。

雖然男歡女愛，外人無從置喙，但許朝程與陳女各有配偶，許是政府高官，陳則為人師表，更應自重，2人卻管不住自己的身體，頻頻在車內幽會，不僅傷害各自的配偶，也讓服務的單位形象受損。

針對婚外情的爆料，許朝程矢口否認，強調與陳女只是老同事，許表示多年前就知道2人遭傳緋聞，近期陳為了學校的研究計畫到衛福部找資料，偶爾會到他辦公室借網路，許說：「她進我辦公室要蹭網路，我也很為難」。至於2人私約原因，許解釋是因為下班後順路載陳去搭車，就算私下有聚會也是有其他共同友人在場，屬於正常的社交禮儀。

更多鏡週刊報導
【高官車震女下屬】孤男寡女車內撐傘猛搖晃　直擊衛福部處長2度車震人妻
【高官車震女下屬1】美魔女進入後座車就搖　已婚高官住家附近幽會模式曝光（幽會模式）
【高官車震女下屬2】鬧區露天停車場當摩鐵？　傳他數度私約女下屬多人目擊（引起不小風波）

 
ET快訊
快訊／3屁孩火燒家樂福　爆炸畫面首度曝光
4屁孩半夜不睡覺！把共享機車「倒頭栽」　下場慘了
明天雨區擴大！3地溼答答　「探12度」時間曝
衛福部處長車震人妻！地點在「信義路露天停車場」　傳多人目擊
台北市「知名大學」竟是鬧區大違建！　5千師生賭命
找Toyz頒獎爆衝突　主辦臉書遭狂刷24字洗版
曾之喬爆情淡首發聲　認婚後3年「陷嚴重低潮」
九把刀《功夫》封街拍撞車！　攤商暴怒：太過分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4老屁孩半夜不睡覺！徒手把共享機車「倒頭栽」　下場慘了

「帥過頭」論炒房金句連發　年輕人買不起房是爸媽無能

吃到上火！高雄5男薑母鴨店酒後大亂鬥　湯醬灑滿地1人被打趴

到美容院燙髮！女遭「電鍋燙」毀容、耳朵缺角　設計師判賠19.5萬

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應：我也很為難

富二代冒名父母、女友借錢15萬　半年負債滾成1100萬

知名職籃教練竟撂人「圍毆兒子」　摩鐵偷情多次被抓猴

快訊／上班注意！　國1高架「2車追撞」

衛福部處長車震人妻！地點在「信義路露天停車場」　傳多人目擊

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4老屁孩半夜不睡覺！徒手把共享機車「倒頭栽」　下場慘了

「帥過頭」論炒房金句連發　年輕人買不起房是爸媽無能

吃到上火！高雄5男薑母鴨店酒後大亂鬥　湯醬灑滿地1人被打趴

到美容院燙髮！女遭「電鍋燙」毀容、耳朵缺角　設計師判賠19.5萬

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應：我也很為難

富二代冒名父母、女友借錢15萬　半年負債滾成1100萬

知名職籃教練竟撂人「圍毆兒子」　摩鐵偷情多次被抓猴

快訊／上班注意！　國1高架「2車追撞」

衛福部處長車震人妻！地點在「信義路露天停車場」　傳多人目擊

空軍被軋爆！　比特幣37億空頭部位斷頭出場

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

大馬女子疑遭人殺害「封屍浴室水池」　警方：疑2年前遇害

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默　網刷一排讚爆

巨人想通包大谷、山本？日本強投有望獲94億元合約追上洋基王牌

以色列即將開轟！　要求WHO「24小時內清空」加薩南部醫療倉庫

4老屁孩半夜不睡覺！徒手把共享機車「倒頭栽」　下場慘了

2024投資趨勢／半導體、AI看俏，供應鏈布局決勝

「有型、有魅力」 網路夯字rizz　獲選牛津辭典代表字

鯊魚突出現！　媽媽「遇襲前1決定」犧牲救5歲女兒

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

路邊撿紅包內有「1400美元」　想換新台幣慘了

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

衛福部處長「鬧區露天停車場」車震人妻　傳多人目擊

3屁孩燒掉中壢家樂福　嚇傻：有沒有人受傷？

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

即／台南某科大驚傳墜樓　15歲女學生頭部重創慘死

即／宜蘭2官警涉洩密被帶走　縣警局+交通隊遭搜索

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

快訊／星光電競大賞發文致歉

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

特斯拉Cybertruck飛踹實測

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

電競大賞統神退場風波小向發文嘆

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面