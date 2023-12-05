遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應：我也很為難

▲許朝程（左）與妻子（右）互動和諧，假日還會一起陪許母赴醫院看診。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年6月，許朝程離開新北市政府衛生局轉任中央單位，即便與陳女不再是同事關係，2人的婚外情卻沒有因此結束。各有家室的許朝程與陳女，看起來各自的夫妻關係都很和諧，互動也很正常。

11月25日、週六上午10點多，本刊直擊許開車從家裡出發，載太太跟媽媽前往台北市立聯合醫院仁愛院區，儘管醫院停車場外等待的車輛大排長龍，許家人卻完全不擔心，許妻理所當然地下車，將大門口公務車停車區的路障移開，連警衛也幫忙引導這位衛福部高官，順利將車停進公務車停車區。

▲許朝程開車載母親到醫院看診，座車（箭頭處）就大剌剌停在公務車停車區。

原來，當天是許母到醫院看診，候診期間，許妻也沒閒著，不時來回櫃台與診間打點，看診結束後，許開車載太太到市場買完菜才回家。當天下午，許又多次載太太及兒子出門購物，整個週末都化身為車伕，載著全家老小東奔西跑，諷刺的是，許妻也都坐在車後座，與陳女的位置相同。

同一天、11月25日中午過後，本刊也直擊陳女手中提著大包小包，搭乘丈夫開的車開心出門，直到晚上10點多才回到家，夫妻倆有說有笑，看起來感情十分融洽，完全沒有出軌的跡象。

▲許朝程擔任新北市衛生局副局長時，曾捲入恩恩案，掀起不小波。

雖然男歡女愛，外人無從置喙，但許朝程與陳女各有配偶，許是政府高官，陳則為人師表，更應自重，2人卻管不住自己的身體，頻頻在車內幽會，不僅傷害各自的配偶，也讓服務的單位形象受損。

針對婚外情的爆料，許朝程矢口否認，強調與陳女只是老同事，許表示多年前就知道2人遭傳緋聞，近期陳為了學校的研究計畫到衛福部找資料，偶爾會到他辦公室借網路，許說：「她進我辦公室要蹭網路，我也很為難」。至於2人私約原因，許解釋是因為下班後順路載陳去搭車，就算私下有聚會也是有其他共同友人在場，屬於正常的社交禮儀。

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