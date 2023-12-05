以軍開進加薩南部　已釀全境逾1.55萬人死亡

▲加薩死亡人數激增。（圖／路透）



文／中央社

儘管全球關切平民死亡人數增加，擔憂以色列和哈瑪斯戰火蔓延至中東其他地區，目擊者今天表示，以色列地面部隊已開進加薩走廊南部。

目擊者告訴法新社，數十輛以色列戰車、裝甲運兵車和推土機進入加薩走廊（Gaza Strip）南部的甘尤尼斯市（Khan Yunis）附近，那裡擠滿流離失所的巴勒斯坦人。

59歲的霍立（Amin Abu Hawli）說，以色列車輛向南行駛兩公里至卡拉拉村（al-Qarara）。34歲的穆罕默德（Moaz Mohammed）則表示，以色列戰車正沿著加薩走廊主要南北向公路薩拉丁公路（Salah al-Din）前進。

在以色列派遣地面部隊和戰車進入加薩走廊北部數週後，以軍一直向遭圍困的加薩南部地區，尤其是甘尤尼斯市周遭空投傳單，要求那裡的巴勒斯坦人逃往其他地方。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）昨天表示：「以色列國防軍正持續擴大對哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊主要戰線的地面行動。」

「哪裡有哈瑪斯據點，以色列國防軍就會在那兒採取行動。」

在卡達、美國和埃及斡旋下，以色列和哈瑪斯在停火期間交換大量人質和囚犯，但長達一週的休戰1日結束後，全面戰鬥再度燃起。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）表示，空襲在加薩走廊南部加劇。

他今天在前稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示：「儘管（以色列）作出保證，加薩走廊南部遭受的攻擊與北部一樣猛烈。…不知何故，對兒童和母親來說，情況越來越糟。」

以色列曾誓言徹底擊垮巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯，以報復哈瑪斯10月7日發動襲擊。根據以色列當局，這項攻擊造成約1200人喪生，其中大多是平民，並有240人遭劫為人質。

以軍昨天表示，他們總共發動了約1萬次空襲。哈瑪斯則恢復向以色列發射火箭彈，其中大多遭到攔截。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，加薩已有超過1萬5500人死亡，其中約70%是婦女和兒童。這一死亡人數引發全球擔憂和大規模抗議活動。