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領低薪「一堆人吃大餐」　他嘆：一餐500元以上！爆共鳴：還狂出國

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO疑惑，怎麼一堆人吃大餐。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

面對生活壓力大，許多人靠吃美食紓解壓力！而一名網友困惑直呼，看著餐廳都排滿人潮，一餐平均要吃500元，「是不是有錢人很多啊？一天賺個一兩千...捨得花大錢吃一餐？會不會太扯？」文章引發討論，網友則回「現在500元好像不能稱作大餐了」、「因為躺平不買房，就有閒錢吃大餐了」。

一名網友在PTT以「為什麼一堆人在吃大餐？」為標題發文，他疑惑表示，每天下班經過餐廳時，總是看到一堆人在店外候位，好奇查看用餐價位「隨便吃也要500元以上」，讓原PO直言，「我一個月吃一次，都覺得奢侈了！」

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原PO更感到納悶直呼，「怎麼感覺大家都很常吃？是不是有錢人很多啊？一天賺個一兩千...捨得花大錢吃一餐？會不會太扯？」文末，原PO感慨只吃得起「30元滷肉飯那種傳統小吃或便利商店即期品...哭啊！」

文章曝光後，網友爆共鳴回應，「對，台灣人有錢的比你想得還要多」、「台灣經濟真很好，一堆人狂出國」、「饗饗一堆高級餐廳假日和平日晚上預約都很滿」、「現在500元好像不能稱作大餐了」、「一個人去吃壽司就500元了，我以為3000元以上才叫大餐」、「我妹領最低薪資也常常看到她吃大餐」、「認識有領35K的，每年出國兩次」。

也有網友認為，「不買房，反正也帶不走，你就可以天天吃大餐」、「大部份人也是幾個月吃一次大餐啦」、「買不起房，無房貸壓力，想吃大餐就能吃」、「因為躺平不買房，就有閒錢吃大餐了」。

事實上，日前有網友討論到年輕人放棄買房，享受過著「精緻窮」的人生，而4大特點包括：重度品牌迷思、花錢能解決的小事（像是叫外賣或搭計程車）、以各種理由花錢，以及沒有良好儲蓄的習慣。

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