港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

▲恆生指數狂跌，許多人將香港稱為「國際金融中心遺址」。（圖／翻攝小紅書）



記者蔡紹堅／綜合報導

港股恆生指數上周被台股加權指數超車，許多投資者失望之餘，稱香港已成為「國際金融中心遺址」。對此，香港財政司司長陳茂波坦承，港股今年表現低迷，但這是受到內地（中國大陸）經濟及股市影響，因為香港有一半上市公司來自內地，交投比甚至高達七、八成。

陳茂波在立法會上提到，今年港股表現的確疲弱，受內地及國際市場波動影響，恆生指數由年初至上月底累跌約14%，日均成交量由去年的1250億元，降至今年約1056億元。

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



陳茂波認為，香港有超過一半的上市公司來自內地，交投佔比甚至高達7至8成，因此港股表現與內地經濟和股市有關。

陳茂波進一步指出，近期內地經濟「調整」，國際息口高企，而香港匯聚國際資金，也受美國市場影響，在美國持續打壓中國的形勢疊加影響下，金融市場情緒氣氛受影響。

陳茂波強調，港股市場流動性比以往低，政府已正視問題，因此透過設立提升股市流動性專責小組，由小組成員提供建議，包括上市、交投機制、吸納更多國際企業來港上市和資金，所有短期可做的措施都會實施，部分已經落實。

恆生指數12月4日收報16646點，下跌184點（1.09%），創下近年來新低；加權指數12月4日收報17421點，下跌16點（0.09%），創下今年最高點。