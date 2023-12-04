　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

▲▼港股被台股超車！中環地標被改成「國際金融中心遺址」。（圖／翻攝小紅書）

▲恆生指數狂跌，許多人將香港稱為「國際金融中心遺址」。（圖／翻攝小紅書）

記者蔡紹堅／綜合報導

港股恆生指數上周被台股加權指數超車，許多投資者失望之餘，稱香港已成為「國際金融中心遺址」。對此，香港財政司司長陳茂波坦承，港股今年表現低迷，但這是受到內地（中國大陸）經濟及股市影響，因為香港有一半上市公司來自內地，交投比甚至高達七、八成。

陳茂波在立法會上提到，今年港股表現的確疲弱，受內地及國際市場波動影響，恆生指數由年初至上月底累跌約14%，日均成交量由去年的1250億元，降至今年約1056億元。

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

▲▼香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

陳茂波認為，香港有超過一半的上市公司來自內地，交投佔比甚至高達7至8成，因此港股表現與內地經濟和股市有關。

陳茂波進一步指出，近期內地經濟「調整」，國際息口高企，而香港匯聚國際資金，也受美國市場影響，在美國持續打壓中國的形勢疊加影響下，金融市場情緒氣氛受影響。

陳茂波強調，港股市場流動性比以往低，政府已正視問題，因此透過設立提升股市流動性專責小組，由小組成員提供建議，包括上市、交投機制、吸納更多國際企業來港上市和資金，所有短期可做的措施都會實施，部分已經落實。

恆生指數12月4日收報16646點，下跌184點（1.09%），創下近年來新低；加權指數12月4日收報17421點，下跌16點（0.09%），創下今年最高點。

ET快訊
魔芋爽「2添加物」讓人上癮　營養師示警：兒童少吃
燈光比東京巨蛋暗　日本監督點出台北大巨蛋缺點
快訊／FTISLAND崔敏煥離婚　妻子證實：走各自的路
留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月
快訊／下班注意！國1北上事故　占用所有車道
快訊／宜蘭縣警局遭搜索！　2警被帶走
台61死亡車禍　瞬間畫面曝！家人悲痛領回遺體
陳耀訓蛋黃酥明開搶！　官方提醒6事項

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港股創近年新低　收報16646點

陸「天價母嬰市場 」收割焦慮爸媽　網嘆：都是智商稅

陸官媒盯「五月天假唱風波」進度　上海文旅局：高度重視

中國想破解美國圍堵　學者：最好武器是「單邊開放」

五月天陷假唱風波　韓紅曾嗆「唱不下來就別開演唱會」：在家待著

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片　大讚：閃閃動人　

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

手滑？家長在班級群發1分48秒「不雅影片」　公安介入：影響很大

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

國際金價創歷史新高　陸民眾「越漲越買」零售價飆2748.78元／克

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

港股創近年新低　收報16646點

陸「天價母嬰市場 」收割焦慮爸媽　網嘆：都是智商稅

陸官媒盯「五月天假唱風波」進度　上海文旅局：高度重視

中國想破解美國圍堵　學者：最好武器是「單邊開放」

五月天陷假唱風波　韓紅曾嗆「唱不下來就別開演唱會」：在家待著

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片　大讚：閃閃動人　

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

手滑？家長在班級群發1分48秒「不雅影片」　公安介入：影響很大

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

國際金價創歷史新高　陸民眾「越漲越買」零售價飆2748.78元／克

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

Bic Camera購物攻略！必買「藥妝、零食」一次看　還有激省17%優惠

開放2.5萬人？議員盼亞錦賽大巨蛋加開席次　蔣萬安允諾找遠雄溝通

日本監督讚中華隊投手實力佳　社會人年輕組放眼3年後亞運

全美現有房屋銷售量創23年新低！　比2008年還慘

宮廟開光雞裝上天師手臂　「手持木劍當道長」氣勢100分笑翻千人

大支揭2專輯「隔了9年原因」：沒有熱情撐不過來

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

大陸熱門新聞

小貓吃1.3萬元「蟲草」　鏟屎官含淚賠償

爸住院被多收45萬！他製Excel打臉醫院

海青會執行長鄭博宇北京逝世！　享年37歲

陸師「長期性侵5女國中生」　遭執行死刑完畢

驚！外送員竟直接進家中送到床邊　真相曝光網全笑翻

裝潢工竟是富豪之子！現領BMW、3套新房

五月天演唱會將直播　舉報者批混淆視聽

住五星級飯店「房間內被蛇咬」！他批業者不重視

男子陳屍車內無人發現　車窗夾「2張停車繳費單」

年薪千萬給孩子撫養費4000！金融高層遭小三+正宮毀滅爆料

東航高空故障狂晃動！女乘客大哭「有人寫遺書」

短髮妹遊峇里島　遭猛浪拍倒渾身是血

陸零食龍頭降價！創辦人：不走這路就是死

男子偷手機！勒索8900元「不給就重置系統」

更多熱門

相關新聞

港股狂跌　中環地標被酸：國際金融中心遺址

港股狂跌　中環地標被酸：國際金融中心遺址

港股恆生指數狂跌，已被台股加權指數追過，社交媒體上有人將香港中環知名地標「國際金融中心」的打卡點改名為「國際金融中心遺址」。對此，香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港金融市場具備國際性、綜合性及增長性的特點，變成「國際金融中心遺址」的說法完全站不住腳。

港股重挫逾300點失萬七　台股小漲29點拉開差距

港股重挫逾300點失萬七　台股小漲29點拉開差距

藍稱台股超車港股「假議題」　綠酸：見笑轉生氣

藍稱台股超車港股「假議題」　綠酸：見笑轉生氣

台股超車港股！　主權是台港最遙遠距離

台股超車港股！　主權是台港最遙遠距離

台股超車港股！經濟學家：AI浪潮太旺　不會只贏一下子

台股超車港股！經濟學家：AI浪潮太旺　不會只贏一下子

關鍵字：

港股恆生國際金融中心國際金融中心遺址

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面